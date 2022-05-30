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Опасная слабость Европы: почему Путина в Украине нужно дожимать

Максим Миронов

Профессор финансов, доктор Чикагского университета

30 мая 2022, 17:28

Европа хочет побыстрее закончить войну, причем неважно, с какими уступками Путину, чтобы поскорее все начало возвращаться в норму.

Стремление Европы поскорее любым способом закончить войну в Украине – вывешивать украинские флаги, голосовать за Украину на Евровидении – вывешивать украинские флаги, голосовать за Украину на Евровидении весьма опасно
Европа готова помогать Украине морально, но лимит на санкции почти исчерпан / Reuters

По моим субъективным ощущениям, война в Украине уходит с повестки европейского общества. Если раньше все первые полосы газет были только про войну, то теперь это одна из других первополосных новостей, и то не каждый день. Рост цен на продукты и на энергию волнует сейчас народ намного больше. В Мадриде продукты за год выросли на 5-15%. Причем самые доступные марки часто отсутствуют на полках.

В Испании средняя зарплата (после налогов) немногим больше, чем 2000 евро в месяц. Поэтому рост цен на базовые продукты волнует очень многих.

Я думаю, именно в этом глобальная причина, почему новые санкции, такие как эмбарго на нефть и газ, начинают буксовать.

У многих европейских обывателей ощущение, что они уже помогли Украине чем могли. Они и дальше готовы помогать морально – вывешивать украинские флаги, голосовать за Украину на Евровидении и т.д.

Но лимит на санкции против Путина, который приведет к бо́льшим счетам за газ, электроэнергию и продукты питания, почти исчерпан.

Европа хочет побыстрее закончить войну (неважно, с какими уступками Путину), чтобы поскорее все начало возвращаться в норму.

Путин эту слабость Европы, мне кажется, уже почувствовал и постарается всех отжать по полной.

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К сожалению, нет значительной политической силы в Европе, которая хотела бы дожать Путина до конца. Все больше возобладает идея "худой мир лучше доброй ссоры".

Я себя отношу, скорее, к "ястребам" и считаю, что Путина нужно дожимать, иначе это будет не мир, а просто передышка на 5-7 лет.

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Боялся Запад вводить бесполетную зону? Ок, понимаю. Но обеспечьте тогда Украину оружием, чтобы она могла сама себя защитить.

Путин понимает только силу.

Максим Миронов, профессор финансов, доктор Чикагского университета

война в Украине Владимир Путин санкции против России Россия Максим Миронов
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