Опасная слабость Европы: почему Путина в Украине нужно дожимать

Европа готова помогать Украине морально, но лимит на санкции почти исчерпан / Reuters

По моим субъективным ощущениям, война в Украине уходит с повестки европейского общества. Если раньше все первые полосы газет были только про войну, то теперь это одна из других первополосных новостей, и то не каждый день. Рост цен на продукты и на энергию волнует сейчас народ намного больше. В Мадриде продукты за год выросли на 5-15%. Причем самые доступные марки часто отсутствуют на полках.

В Испании средняя зарплата (после налогов) немногим больше, чем 2000 евро в месяц. Поэтому рост цен на базовые продукты волнует очень многих.

Я думаю, именно в этом глобальная причина, почему новые санкции, такие как эмбарго на нефть и газ, начинают буксовать.

У многих европейских обывателей ощущение, что они уже помогли Украине чем могли. Они и дальше готовы помогать морально – вывешивать украинские флаги, голосовать за Украину на Евровидении и т.д.

Но лимит на санкции против Путина, который приведет к бо́льшим счетам за газ, электроэнергию и продукты питания, почти исчерпан.

Европа хочет побыстрее закончить войну (неважно, с какими уступками Путину), чтобы поскорее все начало возвращаться в норму.

Путин эту слабость Европы, мне кажется, уже почувствовал и постарается всех отжать по полной.

Читайте такжеПутина надули: как оконфузились власти России

К сожалению, нет значительной политической силы в Европе, которая хотела бы дожать Путина до конца. Все больше возобладает идея "худой мир лучше доброй ссоры".

Я себя отношу, скорее, к "ястребам" и считаю, что Путина нужно дожимать, иначе это будет не мир, а просто передышка на 5-7 лет.

Читайте такжеПутин торопится: почему Россия снова угрожает Киеву

Боялся Запад вводить бесполетную зону? Ок, понимаю. Но обеспечьте тогда Украину оружием, чтобы она могла сама себя защитить.

Путин понимает только силу.

Максим Миронов, профессор финансов, доктор Чикагского университета