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ООН умерла, наказывать россиян за геноцид украинского народа придется самой Украине

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
16 марта 2023, 22:59
ООН выродилась в импотентную организацию, стала игрушкой авторитарных режимов, которые вертят ею, как хотят, и сейчас она легализует преступления РФ в Украине.
ООН глубоко больна, убежден Тарас Загородний
ООН не увидит доказательств геноцида в Украине, потому что авторитарные режимы вроде России хорошо платят, считает Загородний / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com, Фейсбук Тараса Загороднего, Фейсбук Александра Черненко

Комиссия ООН в своем отчете о действиях российской армии в Украине отметила, что она "не обнаружила доказательств геноцида украинского народа".

ООН больна. Это понятно хотя бы из того факта, что организация не смогла ничего сделать с Россией, и РФ до сих пор остается членом ООН, обладает решающим голосом, блокирующим любые резолюции, и т.д.

ООН выродилась в импотентную организацию и стала игрушкой авторитарных режимов, которые вертят ею, как хотят. Фактически спайка Китая и России делает ООН орудием легализации их преступлений, прежде всего, преступлений России в Украине, поскольку предпочитает занимать позицию "а давайте ничего не делать".

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Это касается не только ООН, но и организаций, являющихся ее частью, например, МАГАТЭ. МАГАТЭ давно могло бы ввести ограничения в отношении компании "Росатом", в частности, наложить мораторий на введение в строй новых блоков, которые строит "Росатом" по всему миру. Но это агентство ничего подобного не делает, потому что есть влияние России.

Понятно, что далеко не все страны-члены ООН симпатизируют Украине. Прежде всего, речь идет о Глобальном Юге. Эти страны симпатизируют России прямо или косвенно, а, оставаясь нейтральными, подыгрывают РФ.

Соответственно, ООН уже не может быть той инстанцией, которой она задумывалась. В частности, ООН более не является инструментом защиты от агрессии и наказания за агрессию, как это задумывалось, это факт.

Все это было понятно уже по тому, как организация вела себя по отношению к Израилю. Сколько было резолюций в отношении Израиля, когда проводились войны против него! Но получалось, что Израиль виноват чуть ли ни во всем, хотя он являлся объектом агрессии.

А когда в 2014 году Россия напала на Украину, то есть когда одна из стран, которая обязалась поддерживать мировой порядок и систему безопасности, аннексировала чужие территории, ООН промолчала. Тогда ООН умерла. В то время обсуждался вопрос, как ограничить право вето России в ООН, это продолжалось восемь лет, но ничем не закончилось.

Вывод таков: мы должны осознавать, что многие международные институции ничем не помогут Украине, как и международные суды. У нас весьма упрощенное понимание того, что международный суд или трибунал обязательно будет иметь результат, и все виновные будут осуждены. Однако это далеко не факт.

Главный вопрос трибуналов состоит в том, как будет обеспечена явка обвиняемых. Россия, скорее всего, не выдаст никого или выдаст каких-то мелких сошек, да и то под вопросом. Например, осудили в Гааге Гиркина за участие в сбитии МН-17. И что? И ничего. Россия его не выдает и не выдаст.

Потому Украина должна взять на себя функционал правосудия – находить этих людей и осуждать.

Так делал Израиль. Израильтяне понимали, что если они этого не сделают, то никто не сделает. Они нашли Эйхмана в Аргентине в 60-е гг., привезли в Израиль, осудили и повесили.

Вспомните также известную историю, когда "Моссад" объявил охоту на террористов, которые на Мюнхенской олимпиаде напали на израильскую сборную и убили много людей. Многие упускают момент – на каком этапе Голда Меир дала указание начинать уничтожать террористов. А после того, как в Германии террористов просто не смогли осудить и отпустили. Последовала реакция Израиля: террористов нужно уничтожать.

Так что в наших интересах, чтобы правосудие осуществилось любым способом. Чтобы каждый летчик, который бомбил мирные украинские города, каждый артиллерист, айтишник, который программировал ракеты, и другие люди нижнего и среднего звена, которые точно не попадут в Гаагу или любой другой международный суд, были осуждены и наказаны.

Наша СБУ ведь претендует на звание "Моссада". Господин Малюк уже не скрывает, что СБУ расширяет поле деятельности на территорию России и уже активно работает внутри РФ. "Бавовна" там, "бавовна" тут… То что-то взорвалось в Ростовской области, то Крымский мост…

Так и нужно действовать, потому что это в наших интересах. Каждый российский военный должен помнить, что за любое его преступление против Украины он будет наказан любым способом. В наших интересах, чтобы россияне раз и навсегда это запомнили.

ООН не нашла доказательств геноцида украинского народа и не найдет их. Поясню на примере дела Караджича в Гааге. Обвинение по геноциду было с него снято, но осталось 10 других пунктов обвинения. И это при том, что явно был геноцид – убивалась мужское население в Боснии и Герцеговине.

А теперь послушайте передачи российского телевидения, послушайте, что они говорят. Сомнений не останется в том, что Россия осуществляет геноцид украинцев. Это признают США и открыто об этом говорят, но ООН этого не видит.

Учитывая все, что было сказано выше, понятно, что ООН никогда и не увидит геноцида в Украине.

Ответ на вопрос, почему ООН пляшет под дудку России, прост – потому что авторитарные режимы хорошо платят. ООН лучше ничего не делать – деньги получают, и хорошо.

А ведь факты, которые доказывают геноцид украинского народа и которые не хочет видеть ООН, лежат на поверхности. Например, массовый вывоз детей на территорию России – это и военное преступление, и геноцид; запрет украинского языка на оккупированных территориях; уничтожение людей, которые защищали Украину. Множество фактов. Российские военные уничтожают украинцев именно по национальному признаку. Но ООН этого не видит.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

война в Украине ООН геноцид Тарас Загородний война России и Украины
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