Онуфрий, Путина убийца или нет?

А мы услышим от Онуфрия, настоятеля московской церкви в Украине, заявление, где он скажет, что Путин убийца?

https://opinions.glavred.info/onufriy-putina-ubiyca-ili-net-10487836.html Ссылка скопирована

Россияне ударили по Одессе / коллаж: Главред, фото: соцсети, Нацполиция

Сейчас все ломают головы: зачем стрелять по кафедральному собору Одессы?

Если исходить из последних историй о Троице Рублеве, об иконах, которые передаются на фронт, и других шаманских историях из Кремля, то уничтожение кафедрального храма не выглядит бессмысленным. В этом соборе находится Касперовская икона Божией Матери, которая считается покровительницей Одессы. Поэтому, уничтожение этой иконы (к счастью, она уцелела) - это часть историй о вундерваффе Путина.

видео дня

Больной идиот, живет параллельном мире.

У меня есть еще риторический вопрос: "а мы услышим от Онуфрия, настоятеля московской церкви в Украине, заявление, где он скажет, что Путин убийца"? Но ответ я знаю заранее.

Кто такой Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Источник