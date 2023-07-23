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Онуфрий, Путина убийца или нет?

Вадим Денисенко
23 июля 2023, 21:59 обновлено 23 июля, 21:59
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А мы услышим от Онуфрия, настоятеля московской церкви в Украине, заявление, где он скажет, что Путин убийца?
Онуфрий, Путина убийца или нет?
Россияне ударили по Одессе / коллаж: Главред, фото: соцсети, Нацполиция

Сейчас все ломают головы: зачем стрелять по кафедральному собору Одессы?

Если исходить из последних историй о Троице Рублеве, об иконах, которые передаются на фронт, и других шаманских историях из Кремля, то уничтожение кафедрального храма не выглядит бессмысленным. В этом соборе находится Касперовская икона Божией Матери, которая считается покровительницей Одессы. Поэтому, уничтожение этой иконы (к счастью, она уцелела) - это часть историй о вундерваффе Путина.

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Больной идиот, живет параллельном мире.

У меня есть еще риторический вопрос: "а мы услышим от Онуфрия, настоятеля московской церкви в Украине, заявление, где он скажет, что Путин убийца"? Но ответ я знаю заранее.

Кто такой Вадим Денисенко?

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

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УПЦ МП новости Одессы
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