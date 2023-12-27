Множество факторов сыграли свою роль, и в результате мы видим то, что происходит. Путин и его кодло 2023 год выдержали.

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Александр Сотник о перспективах 2024 года / Коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Моя аналитика, которая базируется на информации из новостной ленты и других сведениях, показывает, что Кремль будет удерживать власть и в дальнейшем. Вот недавно состоялась коллегия Минобороны, где присутствовал Путин. Риторика и настрой этих рож показали, что они собрались воевать до конца. Их главная задача – завоевать, забрать и подчинить себе Украину, а после этого готовиться к схватке с НАТО. Они не собираются останавливаться и пойдут дальше. Это же братва.

Весь 2024 год для Кремля будет периодом удержания того, что завоевано, и попыток завоевать еще больше. Как говорит Путин: потихонечку, кишки на кулак наматываем дальше. Выяснилось, что это действенная стратегия, к которой Запад оказался не готов – все растерялись. Россия взяла курс на стратегию войны вдолгую, на изматывание. Причем это "наматывание кишок" не только украинцев, но и кошельков и терпения тех же европейцев с американцами.

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Множество факторов сыграли свою роль, и в результате мы видим то, что происходит. Путин и его кодло 2023 год выдержали. В следующем году для них главное – продержаться экономически. Для войны мяса у них много – если что, его и призовут. Оно безмолвно и безропотно пойдет на смерть. Весь 2024 год они будут пытаться держать свою путиномику, которая уже сыплется, но пока еще держится.

Почему так долго удается продержаться? Потому что работают схемы. Санкции и рестрикции не достигают нужного эффекта, поскольку опыт схематозников и мошенников позволяет им посредством хитросделанных схем уходить от болезненных ударов. И здесь Путину удалось получить очень хорошую фору в виде усиления сотрудничества с постсоветскими схематозниками – с Казахстаном и другими странами. Подобные меры позволяют удерживать ситуацию.

В 2024 году они будут пытаться держаться и дальше, параллельно удерживая то, что завоевали, и стараться своей болотной жижей растекаться по Украине и ждать Трампа. А Трамп для Путина – это просто спасение.

Александр Сотник, специально для Главреда

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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