УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Они провалили испытание войной

Павел Казарин

крымский журналист

3 ноября 2021, 07:46

Сражаться против превосходящих сил – это торжество духа над обстоятельствами. И именно за этот штандарт ведут информационную войну Киев и Москва.

Война на Донбассе
Когда Москва говорит, что не является стороной войны на Донбассе – это не только геополитика / Reuters

Когда я уезжал из Крыма в Киев, то не стал забирать с собой гитару. После аннексии мне нечего было под нее петь.

Все, что мы называем русским роком, рождалось как протест. Существовал большой мир официальной пропаганды, а потом выходил музыкант и ставил своей эпохе диагноз. В тех текстах было бунтарство, антисистемность и нежелание ходить в ногу.

А потом случились нулевые, и каждый российский Сид Вишес поспешил стать Иосифом Кобзоном. Включая и автора этой пророческой формулы Константина Кинчева. Их одомашнили: Сурков писал тексты для "Агаты Кристи", Путин брал в поездку диски "Чайфа". Из протестно-злого русский рок перерождался в буржуазно-сытый, где право говорить правду подменялось лиричностью переживаний. Вместо обнаженного нерва – обезболивающий укол тщательно дозированной эмоции, густо перемешанной с ностальгией для сорокалетнего офисного планктона.

Русский рок стал музыкальным мейнстримом, бизнесом на стремлении к безопасной фронде. Пока музыканты пели про одиночество и непонимание – их самих трепетно любили, старательно понимали и пальцем на дверь не показывали. Близость к рок-музыке означала право отождествлять себя с интеллектуальным меньшинством. Это было время тотального пересмешничества, безответственности и лаунжа. Многие этого искушения не выдержали.

В 2014-м старый уютный мир рухнул. В этой новой реальности каждому пришлось определяться с баррикадой. Более того – появились вопросы, на которые можно дать лишь однозначные ответы. И в этот момент бывшие рокеры оказались перед выбором.

Реклама

По логике вещей если ты бунтарь и перед тобой баррикада, то нужно вновь становиться оппозицией к вертикали. Но влезать в собственную двадцатилетнюю шкуру в тот момент, когда тебе уже скоро пятьдесят – некомфортно. Многие предпочли альтернативу.

Ведь вся медиавойна последних лет – это спор о том, кто здесь слабый. Принято сочувствовать тем, чья нравственная величина обратно пропорциональна физической. Давиды против голиафов, спартанцы против персов, польская кавалерия против танков Гудериана – в таких схемах моральная поддержка всегда достается слабому. Потому что сражаться против превосходящих сил – это торжество духа над обстоятельствами. И именно за этот штандарт ведут информационную войну Киев и Москва.

Когда Москва говорит, что не является стороной войны на Донбассе – это не только геополитика. Это еще и борьба за этику. За право транслировать происходящее как битву "украинского дракона" с "донецко-луганским Ланселотом". Потому что если назвать вещи своими именами, то окажется, что не украинский Голиаф сражается с донецко-луганским Давидом, а, наоборот, – триста украинских спартанцев держат оборону у Фермопил против армии Ксеркса с двуглавыми орлами на знаменах.

И ровно по этой же причине в комментариях сторонников Кремля вся ситуация подается не как война большой России против маленькой Украины, а как эпическая битва крохотного "русского мира" против гигантского "западного". Как героическое сопротивление осажденной крепости, которую хотят взять штурмом либеральные щупальца мирового гегемона.

И чаша этого выбора не миновала российскую рок-музыку. Выбор был прост: можно быть солидарным с меньшинством и выступать против желающего повоевать российского Левиафана. А можно объявить саму Россию контрсистемой, которая противостоит огромному Западу. И продолжать ощущать себя бунтарем, выходя на сцену праздничного концерта по случаю Дня полиции.

Люди, песни которых я пел до войны, это испытание провалили.

viber
Владимир Путин война на Донбассе Павел Казарин
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украину в ноябре завалит снегом и ударит крепкий мороз - синоптикУкраину в ноябре завалит снегом и ударит крепкий мороз - синоптик "Папа даже глаза закрыл от радости": Горбунов показал лицо своего младшего сына"Папа даже глаза закрыл от радости": Горбунов показал лицо своего младшего сына Ударят морозы, повалит снег: украинцев предупредили о дубаке и назвали срокиУдарят морозы, повалит снег: украинцев предупредили о дубаке и назвали сроки Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочностьЛунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность Украине из-за Байрактаров уже нечего бояться ЕвропуУкраине из-за Байрактаров уже нечего бояться Европу
08:23

Коронавирус 3 ноября: за сутки в Украине умерли 720 пациентов

08:21

Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый отказался от анализа крови

08:03

Перед смертью Антон Поляков встретился с хакером, которого разыскивают за киберпреступления - СМИ Видео

07:46

Они провалили испытание войной мнение

07:30

Число жертв COVID-19 во всем мире превысило 5 млн человек - ВОЗ

Реклама
06:44

Как сгенерировать COVID-сертификат в "Дие" обладателям паспортов-книжечек: пошаговая инструкция

06:10

Почему в газовых проблемах Украины виноват не только Путин мнение

06:01

Самые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с ума Фото Видео

05:26

Украине грозит полномасштабный энергокризис и аварийные отключения - эксперт

05:18

Стало известно, как 5G скажется на экологии планеты Видео

05:01

Снег повалит в ноябре, ударит мороз: украинцам назвали даты Видео

05:00

Специалист рассказала, кому стоит регулярно есть бананы

04:50

Гром в раю: Надя Дорофеева засомневалась в любви Дантеса

04:20

Приметы на 3 ноября: что нельзя делать в Илларионов день и как не попасть в беду Видео

03:32

Опасный вид рака можно определить по ногам: британские ученые перечислили признаки

03:01

Ученые назвали самый вредный для печени алкоголь

02:30

150 килограмм сексуальности: Тесс Холидей повторила культовый образ Джулии Робертс из Красотки

02:30

Кому нельзя есть картошку - ответ диетолога

02:07

В Днепре ребенок проглотил булавку: как спасали малыша

01:42

Кто заменит Зеленского на посту президента: неожиданный прогноз астролога Видео

Реклама
01:04

Диетолог рассказала о страшной опасности хурмы Видео

00:42

Назван осенний фрукт, который продлевает молодость и улучшает работу печени

00:22

Гороскоп на 3 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: знак свыше, разочарование или приятные сюрпризы Видео

02 ноября, вторник
23:57

В Минсоцполитики поведали подробности введения накопительной пенсии

23:23

Комаровский назвал главную опасность штамма Дельта Видео

22:58

Врачи назвали 5 самых опасных для завтрака продукта Видео

22:45

В Польше стартовали испытания украинской вакцины от коронавируса Видео

22:41

В Украине назвали численность российских войск возле границ Видео

22:25

Блинкен во время встречи с Зеленским сделал громкое заявление о СП-2

21:59

На Волыни отец 5 детей жестоко изнасиловал женщину Видео

21:46

В Украину движется первый снег: синоптики назвали дату Видео

21:45

В "Укрэнерго" оправдались за поставки электроэнергии из Беларуси Видео

21:31

Угрожали пистолетом: подростков накажут за издевательства над больной бабушкой Видео

21:08

Не подвергайте себя опасности: названы три вещи в доме, которые нужно прятать от посторонних глаз Видео

20:42

Ярош откровенно высказался о своем назначении советником главкома ВСУ Видео

20:39

В Луцке мать посреди ночи изрезала себя и 2-летнюю дочь

20:20

"Меня бесит эта Марина": боксер Вячеслав Узелков набросился на журналиста и устроил скандал Видео

20:17

Скандал в автобусе Киева: пассажирку без маски выгнали из транспорта

20:03

"Мы реально падали с неба на землю": известный украинский телеведущий едва не попал в авиакатастрофу

19:59

В Украине взлетят цены на молочные продукты: в чем причина

Реклама
19:51

"Большая стройка" приблизила дорожную отрасль к международным стандартам – МИУ

19:40

Горячий красавчик: как сейчас выглядит самый младший сын Майкла Джексона

19:35

Под Одессой целая семья отравилась неизвестным веществом: мать погибла

19:28

График проведения ВНО-2022: какие даты и предметы Видео

18:43

Глава Минобороны подал в отставку

18:42

В моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозы Фото Видео

18:39

Горе в семье Антина Мухарского: ушел из жизни его именитый отец

18:37

Метинвест увеличил поставки кислорода в больницы Украины до 100 тонн в сутки

18:35

Школьник решил продать свою младшую сестру и выставил объявление в Интернете

18:23

Новые правила: в Раду теперь не попадешь без COVID-документов Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять