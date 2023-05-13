Они получили встречный удар там, где не ждали

Война все чаще и все ощутимее приходит на российскую территорию. И это расплата за нападение на Украину.

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Война все чаще и все ощутимее приходит на российскую территорию, говорит Фесенко / Коллаж Главред, фото: соцсети

Истерика в России продолжается. Сегодня в Брянской области РФ были сбиты два вертолета МИ-8 и самолеты СУ-34 и СУ-35. Все члены их экипажей (9 человек) погибли.

Российские источники особо отмечают, что это самые большие потери российских ВВС за один день с марта прошлого года, когда интенсивные бои, в том числе воздушные, шли в Киевской области, на севере Украины, да и по всей линии фронта – и на востоке и на юге Украины. Сейчас интенсивные бои идут только на отдельных участках фронта на Донбассе. И вот такой "облом" для россиян.

В России до сих пор гадают – что же случилось, и как такое могло случиться? Особенно забавляет версия, что российские самолеты и вертолеты попали в засаду. Конечно, брянские леса очень подходят для засад, оказывается даже на воздушные цели. Ну а наша публика вовсю троллит россиян – и про "Брянскую народную республику" и про успешную работу "Брянской ПВО". В конце концов, согласно давней народной традиции в России "назло врагу" можно бомбить "Воронеж", почему бы тогда не ударить по своим же самолетам и вертолетам.

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Ну а если всерьез, то российская воздушная группировка собиралась совершить очередной налет на Черниговщину. Как они думали – безнаказанно. Оказалось, что нет. В этот раз они получили встречный удар, и там, где не ждали. В результате эта группировка полностью уничтожена.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Радует, что против российских агрессоров применяются нестандартные методы. Именно это приносит наибольший эффект. И вот еще "ирония судьбы". С 2014 г. они воевали против нас методами гибридной войны.

Как оказалось, эти методы можно использовать и против России, и на ее же территории. Война все чаще и все ощутимее приходит на российскую территорию. И это расплата за нападение на Украину, за кровавую и грязную войну России против нашего народа. Дальше будет больше.

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