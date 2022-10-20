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Они готовят имитацию наступления

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

20 октября 2022, 19:18

Россияне могут скомбинировать ракетные удары по Украине с имитацией наступления, и всё это под объявление "ВП".

Российские военные, российская военная техника
Россияне готовят имитацию наступления, считает Коваленко / Reuters

Буквально на днях я отмечал, что российское командование отправляет в зону боевых действий в Украину частично мобилизованных в формате "маршевых батальонов", то есть - без полноценной комплектации техникой.

Собственно, этот процесс ускорился в разы и это настораживает.

Дело в том, что если ранее такие подразделения сопровождались хотя бы легкобронированной техникой или транспортными средствами, то сейчас гонят массово, исключительно количественно.

Создаётся такое впечатление, что под объявление "военного положения" они готовят имитацию наступления.

Фактически, чмобиками сейчас повсеместно затыкают дыра по комплектации подразделений в зоне БД, не решая проблематики с техникой. То есть, в ближайшие дни они их попросту могут использовать для забрасывания на позиции ВСУ как штурмовое мясо.

Не могу сказать, что это несёт какую-то критическую угрозу, но напомню, что 10 октября массированные ракетные удары по территории Украины сопровождались попытками оккупантов наступать на ряде направлений. Успехом они не увенчались, но...

Но факт остаётся фактом, особенно с учётом того, что россия сейчас перебросила в Беларусь МиГ-31К - носители Х-47М "Кинжал". То есть, могут скомбинировать ракетные удары по Украине с имитацией наступления, и всё это под объявление "ВП".

На самом деле, если так и будет, то это одно из тех решений российского военно-политического командования, которое иначе как "Тупее быть не может" назвать невозможно. Но, похоже, именно такой тупой план этим РВПК и рассматривается.

Заранее отмечу, что этот план не решает ни тактических, ни, тем более, стратегических задач. А использование Х-47М "Кинжал", которые сейчас россия не способна производить, и вовсе видится проявлением неадекватности и истерии.

Хотя, неадекватность и истерия - это уже обычные настроения в стенах Кремля.

Источник

война в Украине Александр Коваленко
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