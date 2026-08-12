'Он может надорваться': Андрусив дал прогноз действиям Путина в войне

Аналитик сравнивает нынешние расчеты Кремля с пропагандой Третьего Рейха образца 1945 года и объясняет, почему попытка окончательного штурма Донбасса заходит в ресурсный тупик.

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Стремление совершить "последний рывок" сейчас начинает наталкиваться на серьезное препятствие / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Пока на фронте продолжается изнурительная борьба за Донбасс, а экономика страны-агрессора демонстрирует все более явные признаки перенапряжения, у Кремля остается все меньше аргументов для собственных элит. Политолог и аналитик Виктор Андрусив проводит историческую параллель с Германией 1945 года и доказывает: ставка на "последний рывок" - это не стратегия, а способ выиграть время и замаскировать скрытую мобилизацию. Публикуем его точку зрения на языке оригинала.

В феврале 1945 года уже было невозможно объяснить немцам шансы на победу в войне. Однако пропагандистская машина придумала два аргумента. Первый - коалиция союзников скоро развалится, и Германия сможет договориться с западными державами о войне против Советского Союза. Второй - на подходе "вундервафля", которая всё изменит. Надо ещё немного продержаться, и всё изменится.

Сегодня Путин находится в похожей ситуации. Да, я понимаю, что многим в это трудно поверить. Но немцы в декабре 1944 года провели "Арденнскую операцию" и прорвали западный фронт на 100 км, что явно не свидетельствовало о поражении в войне. Это им не помогло, потому что в плане ресурсов они проиграли войну еще в 1943 году, и гениальность командиров не могла этого компенсировать. В значительной степени РФ проиграла войну по ресурсам ещё в прошлом году, но есть инерция и, к сожалению, есть Иран. Даже в этих условиях дефицит бюджета РФ уже превысил плановый показатель на 170%! И это ещё не всё. Несмотря на колоссальные вливания государственных средств, прогноз роста ВВП - всего 0,6%, рост промышленности - всего 0,4%. И ещё раз: даже эти показатели в значительной степени являются следствием иранского кризиса и высокой цены на нефть.

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В этих условиях Путин вынужден, как и Гитлер, придумывать какие-то аргументы и объяснения. Похоже, что этим объяснением станет "последний рывок" на Славянско-Краматорскую агломерацию. Это объяснение он в первую очередь должен давать своему окружению и элитам, чтобы ни у кого не возникла мысль спасти "матушку Россию" покушением на его величество. Этим же аргументом будут прикрывать скрытую мобилизацию. Я убежден, что публично объявлять о ней не будут, а просто начнут вручную набирать людей.

Все свидетельствует о том, что сейчас концепция победы Путина выглядит как "последний рывок" с последующим прекращением боевых действий с его стороны и предложением переговоров в духе Анкориджа, но уже с решенным вопросом Донбасса. И эта концепция очень кривая, потому что не отвечает на извечный вопрос: "а что, черт возьми, если нет?". Что, если после этого мирный процесс не запустится, санкции не будут сняты - за счет чего продолжать боевые действия и финансировать их?

Слабость Кремля понятна и ему самому. Иначе зачем снимать из выборов извечно маргинальную партию "Яблоко"? С 1999 года эта партия ни разу не преодолевала барьер, и её оставляли для видимости демократии. Поэтому это решение явно свидетельствует о серьёзной неуверенности Путина в своей поддержке и силе.

Стремление сделать "последний рывок" сейчас начинает наталкиваться на серьезный вызов - "переусердствовать". Как я уже писал, Путин вынужден выбирать между успехом своего эго и судьбой страны. Ведь "переусердствовать" может иметь гораздо более серьёзные последствия, чем "достижение" в виде ещё нескольких полностью разрушенных городов Донбасса.

Держимся, как бы ни было трудно.

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О личности: Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015–2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016–2020). В настоящее время - боец ВСУ, пишет Википедия.

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