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Кремль хочет резко увеличить численность армии: Денисенко назвал цифры и главную цель России

Вадим Денисенко
11 августа 2026, 19:10
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Эксперт Вадим Денисенко анализирует озвученные в Кремле планы мобилизации и объясняет, почему Россия будет действовать без официального объявления.
Кремль хочет резко увеличить численность армии: Денисенко назвал цифры и главную цель России
Мобилизация в РФ и Путин / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

В Кремле на прошлой неделе впервые озвучили план мобилизации до конца года - армия запрашивает 800 тысяч новобранцев. Эксперт Вадим Денисенко считает эту цифру нереалистичной и прогнозирует реальный прирост в 300–500 тысяч человек без официального объявления мобилизации. Публикуем его прогноз.

Российские власти озвучили планы по мобилизации

На прошлой неделе в Кремле состоялось совещание, на котором впервые был озвучен план мобилизации до конца года. Армия запрашивает 800 тысяч

видео дня

1. Сразу скажу, мне эта цифра кажется нереалистичной. С одной стороны, армия просто физически не сможет "проглотить" такую массу людей (разместить, с учетом наших возможностей по дистрайкам, и обучить из-за отсутствия достаточного количества соответствующих центров). Но они, похоже, руководствуются принципом "требуй больше - получишь хоть что-то". И это "что-то" выльется в диапазон от 300 до 500 тысяч новобранцев.

2. Пока, как я понимаю, базовый сценарий: мобилизация за деньги. То есть контрактные выплаты никто не отменяет, чтобы не подрывать социальный договор последних лет, который сводится к обмену жизни на приличные суммы денег. И такой сценарий резко снижает вероятность локальных бунтов.

3. Похоже, базовый сценарий сводится к тому, что РФ пока официально не будет объявлять мобилизацию. Просто ежемесячные планы кратно вырастут, и мобилизация будет проходить всеми доступными методами. Иными словами, резко возрастает план по задержаниям со стороны полиции, которая будет хватать всех подряд, а затем заставлять подписывать контракт; зона "бусификации", отработанная прежде всего в Пензенской области, резко расширится, и параллельно резко вырастет план по рекрутингу на производственных предприятиях. Повторюсь, добиться поставленных результатов невозможно, но к концу года российская армия увеличится не менее чем на 300–500 тысяч человек.

4. Параллельно с этим должны усилиться провокации в сторону стран Балтии и Польши.

5. В целом, похоже, план россиян довольно прост: как можно дольше удерживать морскую блокаду Украины, несмотря на очень сложную ситуацию для самой России. Попытаться провести определенные гибридные операции в Польше, чтобы заблокировать польско-украинскую сухопутную границу. При этом постараться максимально активизировать проникновение небольшими группами по всем направлениям. Попытаться деморализовать население ударами по крупным городам и гражданской инфраструктуре, которые мы уже наблюдаем. Но это все теория. Жизнь внесет свои существенные коррективы. Как это уже бывало не раз.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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