Омикрон на пороге: есть ли поводы для паники

Омикрон менее агрессивен, чем Дельта / Reuters

То, что сейчас происходит в информационном пространстве относительно нового штамма Омикрон поражает. Столь массивная пропаганда запугивания, провокации истерии и паники развернута при отсутствии четкой научной и клинической подоплеки.

Что мы знаем на сегодня о новом штамме? Омикрон страшнее Дельты по количеству смертельных случаев? Пока, нет. Омикрон вызывает более сложное течение? Опять, согласно последним данным, нет. Омикрон способен быстро распространяться и заражать? Да. Но это еще ни о чем не говорит. Потому что мутации вирусов – это нормальный, естественный процесс, который длился, длится и будет продолжаться.

Дельта – плохой, агрессивный штамм. Это всех устраивает? Серьезно? Изменение штамма на менее агрессивный (согласно текущим данным) это разве плохо?

Читайте такжеОбнаружен новый опасный симптом ОмикронаОмикрон попадает не на пустую почву. Наша иммунная система уже обучена реагировать и распознавать коронавирус. Даже пробив первую линию защиты, новый штамм (менее агрессивное) не сможет переиграть уже тренированную иммунную защиту в целом.

Почему я радуюсь, когда вижу у себя или у своих пациентов антитела? Это свидетельствует о том, что один раз уже ковид преодолен. Что иммунная система привлекла необходимые механизмы и показала "зубы" вирусу. Не антитела защищают сами по себе, а вся палитра защитных механизмов. Антитела - это лишь верхушка айсберга. Но важна верхушка.

Реклама

Можем ли мы заболеть второй раз ковидом из-за омикрона? Может да, а может и нет. Время покажет. Пока что официальных данных недостаточно.

Но что известно точно, так это то, что все, кто имеют антитела являются уже закаленными. За антителами скрыта мощная клеточная защита. Без него антитела не вырабатываются. Мы есть те, кто победили ковид и продемонстрировали свою способность создавать мощное сопротивление "захватчикам". И бояться нечего.

Страх и паника – путь в бездну. Это уничтожает наше адекватное восприятие действительности и безумно подавляет иммунную резистентность.

Берегите себя! Цените и поддерживайте свой иммунитет. Его пытаются дискредитировать. Но он – наш лучший защитник и надежда. С ним – никакой ковид не страшен.