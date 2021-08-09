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Олимпийский провал Украины и позор в Токио

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

9 августа 2021, 11:16

На самом деле украинский спорт и украинские спортсмены выступают гораздо лучше, чем может себе позволить наша экономика.

Беленюк
В официальном медальном зачете Украина заняла 44 место / Reuters

Украина не уделяет внимание спорту. Олимпийский провал. Позор в Токио.

Где-то так звучали многие, кто комментировал результат Олимпиады. И сокрушался, что Украина провалилась. Но был ли провал?

В официальном медальном зачете Украина заняла 44 место. Неприятненько. Не страшно, но не приятно. Но официальный зачет строится на абсолютном преимуществе золотых медалей. Одно золото тут стоит 100 бронзовых медалей или 200 серебряных. Вряд ли такая классификация выглядит справедливой. К примеру, Украина на 44-м месте, а прямо над нами, на 43-м месте, Косово. У них 2 медали, просто две медали золотых. А у Украины 19 медалей. Можно ли сказать, что в Косово спорт сильнее? Ведь эти 2 медали, теоретически, мог завоевать вообще один человек, какой нибудь самородок-косовар. А разница между золотом и серебром, между золотом и бронзой – иногда в одной секунде. Иногда в десятой секунде. Иногда в одном судебном решении. Которое не всегда нам нравится.

Поэтому более справедливым видится итог по количеству медалей. И тут Украина гораздо выше, чем могла бы позволить наша экономика. Все еще выше. У нас 19 медалей. Это ставит нас сразу на 16-е место. Подумайте только, где еще мы можем быть на 16-м месте в мире? По ВВП на душу населения? Точно уж нет. У нас 19 медалей и это больше, чем у Польши (14 медалей), Испании (17 медалей), Чехии (11 медалей), Турции (13 медалей), Аргентины (3 медали). Мы отстали всего на 2 медали от Бразилии. Страны, с огромным населением. Разве это можно считать неудачей? Да это сверхуспешное выступление.

Может мы рассчитывали взять медалей больше? Перед Олимпиадой. Может. Но тогда наоборот, мы могли получить медалей больше, если бы не личные истории отдельных спортсменов. Это точно не история про страну, это история про одну конкретно взятую судьбу.

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На самом деле украинский спорт и украинские спортсмены выступают гораздо лучше, чем может себе позволить наша экономика. По прошлым олимпиадам был проведен расчет и показана корреляция между количеством медалей и двумя ключевыми показателями для страны. Это ВВП страны и ВВП на душу населения. Т е фактически это то, сколько у вас всего людей (что так или иначе отражено в суммарном ВВП) и насколько эти люди богаты, т е сколько страна может потратить на одного спортсмена. Потратить не обязательно вкладываясь в подготовку спортсмена к олимпиаде, что с профессиональным спортом не очень логично. Скорее сколько в целом государство может тратить на спорт, на здоровый образ жизни, на инфраструктуру, что обязательно потом приводит к результатам и в профессиональном спорте. Так вот, Украина последняя страна в Европе по ВВП на душу населения. А с самим населением у нас беда, постоянная депопуляция. И на этом фоне мы входим в 20-у крупнейших спортивных держав мира. Да это супер крутой результат.

Есть ли исключения? Да, есть. Как всегда. Например, это страны Карибского Бассейна. Где обычно слишком много медалей для их показателей. Но тут дело в циничном естественном отборе, ведь большинство населения этих стран - потомки рабов, которые свозили на плантации. И так уж получается, что чтобы выиграть 100 метровку нужны плюс минус те же генетические качества, как чтобы выжить на тростниковой плантации. Как и в Кении, где просто живущие на высокогорье люди лучше генетически приспособлены к беганью марафонов. Но это все исключения из общего правила. Такие же исключения, как сумасшедшие диктаторы, которые ставят на спорт как на способ показать всем кузькину мать. И это точно путь не здорового человека. Как в свое время сборная ГДР была чуть ли не лидером олимпийского зачета, но все это строилось на государственной программе допинга.

Более того, вряд ли выступления на этой олимпиаде можно считать провальнымы по сравнению с олимпиадами предыдущими. У нас на этой олимпиаде действительно худшее место в общем медальном зачете. Но опять же, этот зачет показывает только золотые медали. Мы действительно умудрились в 1996 году занять 9-е место в общем зачете, что уж точно не соответствовало нашему уровню развития на тот момент. Кто то хочет поменяться и отправится в 1996 год? Кто то забыл, что такое настоящее зубожиння?

Читайте такжеУкраинцы не должны требовать больше медалейТак вот, место по золотым у нас действительно худшее. Но. Возвращаемся к количеству медалей. В том самом легендарном для нас 1996 году у нас было 23 медали. Всего на 4 медали больше, чем в этом году. Просто тогда было 9 золотых. Но всего 4 медали разницы. Столько же, 23 медали, у нас было в 2000 году в Сиднее, а в 2004 году и 2008 году у нас этих медалей было 22. Всего на 3 больше, чем в этот раз. Просто иногда у вас рождается Яна Клочкова. И так получается. А если мы возьмем 3 последние Олимпиады, то по сравнению с 2016 годом у нас сильный рост в количестве медалей, ведь там их было всего 11. А в 2012 году мы тоже заработали 19 медалей, как и в этот раз.

В итоге от самой лучшей в истории Олимпиады нас отличает 4 медали. Это на 20% лучше, чем сейчас. При этом, результаты 1996 года были результатом еще советской спортивной школы. Школе, которая делала чемпионов на фоне пустых магазинов. Когда спорт нужен был чтобы рассказать советскому человеку, что ему только кажется, что ему жрать нечего. Это был спорт страны, которая в дефолте (а СССР был в дефолте по итогу). Это тот самый подход тоталитарных режимов, когда надо показать результат любой ценой и концентрация ресурсов тут зашкаливает. Концентрация ресурсов, которые тратит государство на показуху. Когда у вас одновременно много золотых медалей и самая высокая смертность в Европе. Когда у вас много чемпионов, но самая низкая продолжительность жизни на континенте. Это плохой пример для подражания.

Что по итогу? Хорошая олимпиада. Наши спортсмены по-прежнему лучше нашей экономики. Наши результаты отличные, если понимать то, что мы можем вложить в спорт и что мы в него вкладываем. Не потому, что хотим или не хотим, а потому, что просто не можем себе позволить. Это как с пенсиями. Мы не можем себе позволить ни немецкие пенсии, ни немецкие спортивные результаты. И не потому, что чиновники плохие (хотя это не значит, что они хорошие или святые), а потому, что мы не провели эти скучные реформы. И пока мы можем лишь концентрироваться на здоровом образе жизни. Пропаганда спорта, больше парков, больше спортивных площадок. Государство не должно поддерживать профессиональный спорт, а должно способствовать массовому занятию спортом всем населением. В конце концов, если вы не диктатура, то олимпиада и ее результаты для вас ничего не значат особо. Вам надо, чтобы люди в парках бегали и потом меньше болели, а жили дольше. А золото завоевал боксер или серебро - важно именно для этого боксера и его друзей.

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