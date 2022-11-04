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Оккупанты сделают все, лишь бы Суровикина не обвинили в предательстве

Александр Кочетков

политический аналитик

4 ноября 2022, 06:14

Нам надо следить не за тем, когда снимают оккупационную тряпку, а за тем, когда и где вновь поднимается флаг Украины.

суровикин, херсон
Оккупанты сделают все, лишь бы Суровикина не обвинили в предательстве, считает Кочетков / whatisyournameinsider.com/УНИАН

Вижу много публикаций насчет того, что со здания Херсонской обладминистрации, где размещалась управа оккупантов, снят флаг с двуглавым цыпленком табака. И это, мол, означает, что оккупанты готовят Херсон, во всяком случае, его правобережную часть, к сдаче.

Должен разочаровать избыточных оптимистов: ничего это не означает.

Неоднократно обращал внимание, что оккупанты — конченные фетишисты. И понимая символизм всех этих флагов, знаков "Z" и "V" и прочего, они будут крайне осторожны. Соответственно, флаги захватчиков продолжают висеть на ряде административных зданий Херсона, например, над мэрией.

А мутирововшего цыпленка с обладминистрации оккупанты, судя по всему, просто намерены перевесить на другое здание на левом берегу Днепра, где они решили устроить новый колаборантский офис.

Нам надо следить не за тем, когда снимают оккупационную тряпку, а за тем, когда и где вновь поднимается флаг Украины. А то, что он вернется в Херсон, сомнений нет.

Скорее всего, оккупанты на правом берегу сначала попробуют оказать сопротивление ВСУ, чтобы недавно назначенного Суровикина не обвинили в предательстве, а потом драпанут на левый берег с намерением организовать там серьезную оборону.

Получится, что и приказ Путина "Не сдавать Херсон" будет как бы выполнен, и живую силу оккупантов удастся вывести из котла.

Вот только ВСУ такой хитрый план готовы поломать. И раздавить группировку врага, как того же цыпленка табака.

Источник

война в Украине Херсонская область Александр Кочетков Сергей Суровикин
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