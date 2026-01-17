Оккупанты готовят террор еще одного города fpv-дронами

Начиная с декабря 2025 года, РОВ значительно улучшили именно свои позиции на этом направлении.

Не так много в последнее время сообщений о ситуации на Северо-Слобожанском направлении, оно же Сумское, но где ситуация несколько ухудшилась, несмотря на тенденции которые должны были наоборот, содействовать развитию событий на пользу СОУ.

Не так давно, в октябре-ноябре, подразделения 76-й ДШД были отправлены для усиления 5-й ОВА на Гуляйпольское направление. В свою очередь 155-й ОБр МП была усилена 51-я ОВА на Добропольском направлении.

Казалось бы, группировка противника была ослаблена и, можно было воспользоваться ситуацией в моменте для улучшения своих позиций, но…

Начиная с декабря 2025 года, РОВ значительно улучшили именно свои позиции на этом направлении, суммарно захватив за полтора месяца 50 км². Это позволило РОВ не только полностью закрыть контроль над руинами под названием Юнаковка, но и вернуть контроль над Андреевкой и Новониколаевкой, приблизится к Варачиному (здесь сконцентрированы подразделения 30-го и 41-го МСП 72-й МСД 44-го АК).

Это позволило РОВ не только установить более стабильный контроль над логистикой в виде основной трассы Н-07, а так же дорогами 504 и 505.

Такое приближение РОВ создаёт условия для того, чтобы терроризировать Сумы на уровне fpv-дронов.

На сегодняшний день РОВ уже не так важна линия Хотинь-Марьене, поскольку террор северных районов города, в частности, компрессорного завода, "трубного" и "Центролита", а так же ТЭЦ и "Хлебзавод", которые оказываются при такой диспозиции на первой линии удара.

Честно скажу, я удивлён тому, как в условиях, когда РОВ вынужденные были с августа-сентября прошлого года ослаблять свои приграничные группировки", оказались на начало 2026 в положении, когда смогут осуществлять террор Сум на уровне, которого у них не было по состоянию на август 2025.

"Курск" и "Белгород", для поддержания боеспособности провалившейся 51-й ОВА на Добропольском направлении, смогли через пару месяцев создать условия для террора северных районов Сум, в то время как им это не удавалось до ротации полгода, при значительно больших ресурсах?

Количество группировки уменьшилось, по сравнению с первой половиной 2025, а результат улучшился. С чем это связано? Лично мне неизвестно. По крайней мере, пока…

Пока, залетающие на север Сум fpv-дроны преимущественно подавляются, но… Но это пока.

Той группировке, которая сейчас находится у РОВ на Северо-Слобожанском направлении недостаточно для оккупации такого города как Сумы, но с учётом тенденции последних недель, для них уже созданы условия, для террора города на уровне Херсона, то есть, не только КАБами, баллистикой 9М723, но и элементарно - fpv-дронами.

Командованию РОВ, по сути, большего и не нужно. Их основная задача на сейчас, превратить Сумы во второй Херсон, то есть открыть охоту 24/7 на гражданских с помощью fpv-дронов. Планомерный террор и создание паники, хаотизация города, вот их основная задача на среднесрочную перспективу.

