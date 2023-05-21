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Охота на Patriot продолжается

Виталий Портников
21 мая 2023, 06:57
303
У Запада не было бы никакой возможности проверить путинское хвастовство, если бы российские военные не стали охотиться на Patriot
Patriot
Американская система Patriot / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense.gov/John Hamilton

Практически каждую ночь киевляне просыпаются от звуков глухих взрывов. Это очередная российская массированная атака и работа систем противовоздушной обороны. Так президент России пытается доказать самому себе, что ракетой "Кинжал" можно уничтожить американскую систему Patriot.

Сразу же после первой массированной атаки министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о достижении своих подчиненных: Patriot уничтожен непобедимым "Кинжалом". Спустя день оказалось, что не уничтожен. И не "Кинжалом", а обломками от сбитой ракеты, которые, возможно, упали на один из элементов американской системы.

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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Patriot уже отремонтирован и работает в привычном режиме. А я готовлюсь вновь просыпаться среди ночи от звуков взрывов.

Эта война стала самым настоящим саморазоблачением и Владимира Путина, и России, и ее армии. Накануне войны могло показаться, что стоит только обитателям Кремля захотеть — и Украина будет стерта с политической карты мира. Оказалось, что это лишь напрасные надежды. Да, никто сегодня не знает, как закончится эта война и сколько еще она будет продолжаться.

Но ясно, что оккупировать Украину и превратить ее в часть России или в подконтрольное государство Владимиру Путину не удастся.

В России уверяли, что располагают так называемой "второй армией мира". Ее генералы уже допустили такое количество ошибок, что возникает вопрос: может, они могли воевать только с беззащитными сирийскими повстанцами в Алеппо? Ее профессиональные офицеры и контрактники практически выведены из строя. Теперь "вторая армия мира" — это зэки Пригожина.

История с "Кинжалами" и "Калибрами" — отдельная песня. Понятно, что эти современные ракеты не могли быть обнаружены и уничтожены украинской системой ПВО. Но Путин-то пугал ими не украинцев, а Запад. Он уверял, что Россия располагает таким современным оружием, против которого бессильна любая система противовоздушной обороны.

И у Запада не было бы никакой возможности проверить путинское хвастовство, если бы российские военные не стали охотиться на Patriot в вечной надежде посрамить Америку.

Этот комплекс государства, давно уже проигравшего цивилизационное соревнование, но все еще пытающегося доказать, что оно сможет отыграться, мы наблюдаем на протяжении практически всей советской, а теперь уже и российской истории.

Советский Союз не выжил бы в голодные годы без американской помощи, но его пропагандисты проклинали Герберта Гувера. Советская армия не смогла бы противостоять Рейху без ленд-лиза, но советские руководители вкупе со своими подданными предпочли об этом забыть сразу же после Второй мировой войны.

Никита Хрущев буквально оторопел во время первого визита советского лидера в США, но упрямо доказывал "преимущества социалистического образа жизни" и обещал догнать и перегнать Америку. Брежнев вместо того, чтобы продолжать политику разрядки, влез в афганскую войну, но виноваты в советском фиаско оказались помогавшие повстанцам американцы. В развалившемся Советском Союзе россияне раскупали "ножки Буша", но виноваты в гибели самой лучшей страны на свете оказались американцы.

Ну и теперь, конечно, американцы виноваты в том, что Путин не может безнаказанно убивать украинских женщин и детей тогда, когда ему вздумается. И их систему противоракетной обороны — обороны, между прочим, а не нападения — необходимо обязательно уничтожить.

Пока я завершал текст, прозвучали первые ночные сирены воздушной тревоги. Не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять, что будет делать этой ночью российский президент со своей армией — охота на Patriot продолжается.

Источник

ЗРК Patriot
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