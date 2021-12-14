Одиночество Путина

Нет никого, кто мог бы вернуть Путина к реальности / Фото Reuters

Рассказы Владимира Владимировича об агентах ЦРУ под столом у членов правительства, о погибающих от ветряков червяках или о гражданской войне в девяностых, во время которой он подрабатывал таксистом, страшны не потому, что все это неправда.

В конце концов, не соврешь – не расскажешь.

Не в этом дело.

Они страшны тем, что показывают, в каком одиночестве находится человек, принимающий важнейшие решения для нашей страны, а частично, и для мира.

Нет никого – ни жены, ни дочери, ни друга – кто мог бы сказать ему: "Ну что ты такое несешь, смеются же все!".

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Нет никого, кто мог бы вернуть его к реальности - он сам так организовал свою жизнь.

А значит, он неизбежно начинает верить в свои собственные фантазии – и про такси, и про ЦРУ, и про червяков.

И на вызовы этого иллюзорного, придуманного им самим мира он начинает отвечать вполне реальными действиями.

И перекраивается бюджет, и приводятся в боевую готовность войска. И льется кровь.