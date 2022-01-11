Один на один с Россией: есть ли Украине на кого положиться в 2022 году

Запад Украину не "спишет" и не "разменяет" в 2022 году / ua.depositphotos.com

Коллективный Запад уже определился со своей позицией относительно Украины на будущее: он будет ее поддерживать. По сути, "инициатором" этой поддержки стал Путин: он слишком откровенно применял свои пиратские и бандитские методы в отношении Украины, что вызвало ответную реакцию западного мира. Поэтому Запад Украину не "спишет" и не "разменяет" в 2022 году и в дальнейшем – он за Украину будет стоять.

Другой вопрос – каким образом. В основном это будет "глубокая обеспокоенность" и предупреждения России о возможном введении очень болезненных санкций. А, как мы могли уже убедиться, такие меры не являются особо эффективными: да, они являются в определенной степени сдерживающим фактором, но не являются гарантией того, что Россия не прибегнет к эскалации или наступлению на Украину.

Одна из причин недостаточной поддержки Западом Украины заключается в том, что наша страна потеряла субъектность. То есть, западные страны будут бороться за Украину как за определенную геополитическую площадку, которую нельзя отдавать России, потому что это еще больше разожжет ее аппетиты, и она двинет дальше. Как в свое время говорил покойный президент Польши Качиньский, если Россию пустили в Грузию, можно было не сомневаться, что она попрется в Украину, и, если ее не остановить там, она попрется в три балтийские страны. Потом гарантированно двинет в Польшу, а где Россия надумает остановиться – вообще не известно.

И только сейчас Запад наконец это понял. Именно поэтому за Украину будут бороться как за геополитическую площадку, которую не должна занять Россия, потому что с этого плацдарма она точно двинется дальше.

Но, собственно, позиции и интересы Украины особого значения ни для кого не имеют.

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США

Соединенные Штаты Америки являются автором концепции о том, что Украину нужно отстаивать, но все процессы надо вести без нее. Особенно этот подход проявился в последние недели 2021 года.

В 2015 году именно США инициировали подход "об Украине без Украины говорить нельзя", и сегодня они не могут обойти это правило. Именно поэтому после переговоров с Путиным Байдену все равно придется звонить Зеленскому, но чем дальше, тем более формально это происходит.

Также США готовы оказывать Украине определенную поддержку оружием. В 2022 году, независимо от того, совершит Россия наступление или нет, наше военное сотрудничество с Соединенными Штатами продолжится, и они предоставят нам вооружение.

При этом Вашингтон будет искать такие пути контактов с Украиной, чтобы лишь формально иметь дело с высшим руководством, а общаться напрямую с армией.

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Великобритания

Сегодня Великобритания, фактически, является главным формализованным партнером Украины. Поскольку США по сугубо личным причинам не слишком хотят поддерживать с Украиной контакты, это общение в значительной степени подхватила Великобритания. Это единственная страна в Европе, с которой Зеленский умудрился не поссориться и ничем не обидел британцев.

Но все равно главную роль в нашей судьбе будут играть США, а не Великобритания. Впрочем, Великобритания для Украины – это определенный аэродром, который реально нам нужен, потому что речь идет о сильной и влиятельной стране.

Франция

Поскольку во Франции в 2022 году состоятся президентские выборы, ей точно будет не до проблем Украины. Французы будут лишь озвучивать определенные заявления относительно Украины, но вмешиваться в процесс и особенно заниматься ею они не будут. Поддерживая контакты с Германией, французы будут повторять отдельные тезисы, не более.

Таким образом, Франция выходит из субъектного круга принятия решений по Украине, потому что ей будет не до того.

Германия

В отношениях Германии с Украиной будет срабатывать сугубо индивидуальный фактор. Зеленский умудрился несколько раз очень жестко обидеть Меркель, а, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала все возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции. Так, например, Зеленский в Берлине отказался встретиться с лидером "зеленых", которая сегодня является министром иностранных дел Германии. Кроме того, он не искал встречи и не постарался наладить связь с социал-демократами.

Вот и имеем соответствующий результат: немцы особо не собираются поддерживать Украину. Германия никогда не поставляла Украине оружие, но всегда тихо поддерживала и пропагандировала определенные методы в рамках НАТО, в конце концов, часть той помощи, которая до сих пор поступала к нам через Литву, была немецким оружием.

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Теперь Германия ввела эмбарго в рамках НАТО против Украины, это просто беспрецедентный шаг. Судя по всему, новые немецкие власти не будут спешить с отменой этого эмбарго. Это очень серьезно, поскольку означает, что мы не сможем в рамках НАТО получать дешевое вооружение. Теперь мы можем надеяться на получение вооружения от стран-членов НАТО, но покупать оружие у них гораздо дороже.

Это серьезная проблема для нас, это беда. Особенно если Россия атакует…

На немецком направлении у нас все завалено, и никто ничего не пытается разгребать, наладив какие-то контакты.

Тем более, новый канцлер Германии Олаф Шольц разрывается между двумя сферами влияния. С одной стороны, как социал-демократ он не может не поддерживать определенных контактов с Россией, потому что спонсоры и бизнес, который поддерживает социал-демократов, ориентируются на РФ. С другой стороны, лично Олаф Шольц заинтересован в контактах с Соединенными Штатами, о чем не раз говорил. Шольц заявлял, что нужно усиливать НАТО и двусторонние германо-американские контакты.

Итак, с Россией все понятно, а с американской стороны, очевидно, сейчас особенно лестных слов в адрес Украины не прозвучит – у нас что ни неделя, то новый "зашквар".

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Потому Германия будет играть в ту же игру, что и в США: Украину она будет поддерживать геополитически, но она будет тормозить принятие всех решений по вопросам вооружения. Поэтому если США в 2022 году предоставят Украине хотя бы оружие, то в рамках НАТО она, наверное, не получит ничего.

Италия

Италия и Испания не очень заинтересованы в Украине. Но Италию взялся втягивать в поддержку нашей страны Джозеф Байден, потому что там его партнеры и интересные для него люди, там ему есть с кем общаться.

Впрочем, для нас это не лучший вариант. Да, с одной стороны, Италия – это еще одно мощное государство, но, с другой стороны, она имеет свою традиционную политическую линию относительно Украины, и эта линия для нас не является особенно хорошей. Это примерно такая линия, которую в худшие времена немецко-украинских отношений проводил Берлин. В частности, он навязывал нам идею того, что России нужно максимально уступить.

Байден этот момент насчет "уступить России" немножко из Италии выжмет, то есть избавится от него. Но недружественное отношение к Украине в Италии все равно сохраняется.

Россия

С Россией все ясно. Не ясно только одно – будет ее масштабное вторжение в 2022 году или нет. Путин сам себя подстегивает: он создает такие предпосылки в российском обществе, что без очень серьезной эскалации он не сможет выйти из ситуации. Поэтому, к большому сожалению, угроза российского наступления возрастает.

Впрочем, наступление России по многим направлениям, как рисовали это на известных картах в западной прессе, и захват двух третей Украины пока выглядит маловероятным. Но вторжение и угроза захвата одного из крупных украинских городов (Харькова, Днепра, Одессы или Киева) вполне вероятны.

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Россия вполне может попытаться захватить определенный плацдарм в Украине, с которого будет прямая угроза продвижения вглубь территории государства. Это Москва будет делать для того, чтобы потом начать переговоры с Западом – Россия, мол, дальше не пойдет, если Запад не будет обращаться с ней так, как она хочет.

Такая вероятность возрастает, причем с каждым месяцем.

Хотя, возможно, Байдену удастся дожать Путина, чтобы тот остановился. Но, в любом случае, переговоры по Украине будут вестись Путиным и Байденом без Украины, а, в конце концов, нас могут вообще прекратить информировать о ходе этих переговоров.

Польша и Литва

С отношениями Украины с Польшей и Литвой все якобы в порядке. Но есть одна маленькая проблема – Польшу и Литву Байден не приглашает к переговорам об Украине, а говорит только с Германией, Францией, Великобританией и Италией. Великобритания из этих стран является едва ли не единственной, которая более или менее ориентируется в том, что для Украины более или менее приемлемо, а что неприемлемо. Также об этом знают Польша и Литва.

Но у польских властей сегодня есть серьезные проблемы с администрацией Байдена, и поэтому Польша не включена в процесс. Более того, у Польши сейчас проблемы не только с США, но и с Евросоюзом. Поэтому для Украины сейчас переориентация на Польшу лишь ухудшает ситуацию.

Полякам в ближайшее время не удастся войти в тот пул, где принимаются основные решения. И для нас это плохо.

Литва – не столь влиятельная и великая держава. В рамках Бухарестской девятки или в других форматах она может поддержать Украину, но будет в третьей очереди консультаций. То есть со стороны Литвы мы можем рассчитывать разве что на информационную поддержку Украины.

Китай

На китайском направлении у нас довольно страшновато, ведь Китай играет с Россией, потому что ему это выгодно. И попытка украинской власти поиграть в "китайскую рулетку" может закончиться плохо для нас. Поезжайте в Черногорию – все поймете: эта страна на грани полного банкротства и в полной зависимости от Китая, потому что влезла в инфраструктурные проекты с Поднебесной, но теперь у нее нет завершенных инфраструктурных проектов, но есть колоссальный долг, что почти равен ВВП Черногории.

Новый министр экономики Украины является открытым лоббистом китайских интересов, поэтому есть опасения, что нас затянут в какой-то капкан. Политически украинские власти играть с Китаем не могут, потому что Байден пригрозил Зеленскому, и тот боится даже пикнуть на тему Китая. Впрочем, есть опасения, что наши власти запустят Китай туда, куда не надо, в экономическом плане.

Читайте такжеПочему спор о моторе Сич - это вопрос жизни и смерти для УкраиныС Китаем надо хвататься за одно направление – Шанхайскую организацию сотрудничества. Но о ШОС украинские власти ни разу ничего не сказали. В Украине говорят лишь о том, как мы хотим развернуться к Китаю, противопоставить его Западу и как хотим китайских денег. Но мы забываем, что туда, куда приходят китайские деньги, всегда приходят и очень серьезные китайские влияния. Поэтому определенные проекты могут нам выйти боком, потому что в плане экономической экспансии Китай таких, как Украина, перекусывает пополам одним зубом.

Турция

Турция – это, пожалуй, лучший вариант для сотрудничества, в том числе и для Зеленского. Лидер Турции Эрдоган знает, что он – плохой парень для западного мира, но с ним должны считаться. Ему легче разговаривать с плохими парнями во всем мире: он умеет общаться и с некоторыми арабскими лидерами, и с изгоями, и с Путиным.

Украина интересна Эрдогану в контексте геополитического влияния, в том числе влияния на Россию. РФ для него является врагом. Эрдоган прекрасно понимает, что Россия, едва почувствовав себя сильной, начнет создавать проблемы для Турции, например, поддерживать курдов. Поэтому Эрдогану важно, чтобы Россия всегда имела какое-то противопоставление, а потому он будет поддерживать и вооружать Украину.

У Эрдогана немалые возможности влиять на Россию, но он их не использует. Если бы турецкий лидер реально хотел помогать Украине, мы бы увидели очень жесткое давление Анкары на Москву, в частности, по вопросу крымских татар, которых сейчас арестовывают в Крыму.

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Турции не нужно усиление Украины, потому что в понимании Анкары в Черноморском регионе должно быть только одно сильное государство – Турция. Украина должна оставаться противовесом России. Это не слишком приятная и выгодная роль для нашего государства. Но политической поддержки от Турции, кроме хороших добрых слов, мы не получим вообще. И в 2022 году для этого нет серьезных оснований.

Венгрия

От Венгрии в 2022 году особых сюрпризов в Украине ждать не стоит. Недавно мы наблюдали неожиданный фортель Венгрии: Виктор Орбан достаточно четко сказал о российской войне в Украине, хотя раньше избегал таких формулировок. Это свидетельствует о том, что в отношениях Венгрии и России сейчас что-то не слишком хорошо. И это неудивительно, ведь Россия умеет выжимать соки из всех.

Россия привязала Венгрию своим газом в обход Украины, хотя этот газ дороже. И пока Венгрия давит на нас, Россия не ударит по ней энергетически. Поэтому определенное напряжение в отношениях Венгрии и России в 2022 году будет нарастать.

Это не сделает Венгрию нашим однозначным партнером, но, по крайней мере, она будет немного меньше ставить нам палки в колеса.

Что касается событий на Закарпатье, то сейчас нет предпосылок для того, чтобы там Венгрия раздувала негативные процессы против нас. Венгрии сейчас нужно немножко успокоить своих западных партнеров, потому что она не хочет, чтобы на Западе ее сторонились. Орбан все-таки хочет оставаться хорошим парнем для западных лидеров, а потому создавать дополнительную напряженность не будет.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда