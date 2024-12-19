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Одесса и февраль 2022: почему оккупантам не удалось войти в город?

Александр Коваленко
19 декабря 2024, 06:10
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В ночь на 24 февраля 2022 года, РОВ в Одесской области, массированным ракетным ударов, не только пытались полностью подавить наши батареи ПВО.
удар по Одессе
Удар по Одессе / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Одесса… Огофангел всех спас…

Тут появилась версия, что такой себе ФСБ-шный одесский сторожил Агафангел, спас Одессу и Одесскую область, катаясь вдоль побережья с иконой и молясь за то, чтобы его кураторы, которые его спонсировали десятилетиями, не захватили наш город и область. Серьёзно?

Но, давайте по факту.

видео дня

Да, это правда, в феврале 2022 в Чёрном море были сложные погодные условия, но начались они ранее 24 февраля и развивались по нарастающей, согласно прогнозу погоды. Но, мы же уверены в том, что Агафангел не пользовался прогнозами гидрометцентра, а попросту проявил порыв "патриотической" души!

Между тем… В феврале 2022 года РОВ ставили перед собой цель заход в Украину с Севера, Востока, Юга, по суше, а так же по морским рубежам в Одессу и Одесскую область. На тот момент для десантирования в нашем регионе у РОВ был сконцентрирован потенциал больших десантных кораблей, способных единовременно высадить 4 500 морпехов, по факту – полноценную бригаду.

Что их остановило? Два обстоятельства.

Сложные погодные условия, которые в 2022 году буянили с начала февраля, а не тогда как некоторые заявляют, что там какой-то старый педофил с иконкой, якобы по побережью катался, не позволяли на полном ходу подходить к Одесскому побережью. Это в свою очередь позволяло береговой артиллерии, ствольной и реактивной, сосредоточенной в местах вероятной высадки десанта, эффективнее отрабатывать по замедленным целям.

Подразделения береговой артиллерии работали в эти дни нон-стоп, отгоняя медленные лоханки россиян, напичканные до упора десантным мясом, от наших берегов. Но, оказывается не артиллеристы, не спавшие сутками, а именно ФСБшный педофил Огофунгел спасал в эти дни Одессу!!!!

В ночь на 24 февраля 2022 года, РОВ в Одесской области, массированным ракетным ударов, не только пытались полностью подавить наши батареи ПВО, но и уничтожить ПКРК "Нептун". В течение 24 и 25 февраля они так и не получили подтверждения уничтожения этого комплекса и, как говорится, срались высаживать десант, без объективного контроля. Поскольку среднестатистический БДК это в среднем 4,5 тыс тонн водоизмещения, а ракета Р-360 гарантированно топила объект водоизмещением более 5 тысяч тонн. Опасение оккупантов оказалось не безосновательным, поскольку 3 апреля был нанесён удар по фрегату проекта 11356Р "Адмирал Ессен", вследствие которого он получил повреждения, которые до осени 2023 вывели его из боеспособного состояния.

Затем, 13 апреля 2022, был нанесён удар двумя ракетами Р-360 по ракетному крейсеру проекта 1164 "Атлант" - "Москва".

Спасибо Огофангилу за ЭТА!!!! Героя Украины, героя Украины ему! А почему нет? У Бойка Герой Украины есть. У Савченко Герой Украины есть. Осталось только Аналофангелу дать.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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