Очередей не будет: почему всеобщая мобилизация не даст преимущества Кремлю

Российским властям не удается мотивировать россиян идти на войну в Украине / Reuters

В свете умопомрачительных успехов российских войск на фронтах, все чаще звучит заветное слово "мобилизация". Звучит, конечно, не из уст пропагандистов на зарплате, которые два месяца назад Киев взяли, да и теперь бодро пишут, что все идет по плану. Но вот, скажем, Стрелков: читать его вопли нынче - успокоительное покруче бормотания Арестовича. Но раз за разом среди воплей проскакивает волшебное слово, которое должно решить все проблемы: мобилизация.

Откуда эта магическая вера в мобилизацию - понятно. Они там все наглухо ушиблены опытом Великой Отечественной. Мол, разгром в начале, но затем народ как встанет с печи да как ухнет. Хорошо, давайте в очередной раз вспомним ВОВ. Летом 1941-го СССР получил серьезный удар.

Порою можно слышать, что виною всему плохое состояние войск и нехватка вооружения - дескать, одна винтовка на троих, вот это все. Но в действительности у советской армии были горы оружия и техники. В том числе 1,5 тыс. новейших танков Т-34 и КВ. Вот со всем этим оружием советские солдаты и... сдавались в плен. В 41-ом (согласно немецким источникам) было аж 3,8 млн пленных. Объясняется это просто. Солдаты РККА были в основном из деревень. Из тех самых, которые недавно терроризировали коллективизацией, морили голодом, мучили репрессиями. Хотелось им воевать за СССР, как думаете?

Но вскоре все изменилось: немцы потерпели первое поражение в битве за Москву - советские войска начали стоять насмерть. Что изменилось? Сработала советская пропаганда? Нет, она работала и раньше. Что реально сработало, так это... нацисты. Они морили советских пленных голодом, терроризировали мирное население и т.д. Причем известно это было не из пропаганды (которой были основания не доверять), а от родных, соседей, сослуживцев и т.д, и т.п. Так советским гражданам стало понятно, что это не европейская армия пришла повоевать, а нечто совсем иное (что даже хуже советской власти). Поэтому советский солдат сдавался в плен летом 41-го, но уже осенью насмерть стоял под Москвой.

Так и сегодня, если объявить мобилизацию, то придется ответить на один простой вопрос: ради чего? Какую-такую экзистенциальную угрозу представляет собой Украина? Российская пропаганда тиражирует выдумки про распятых мальчиков с вырезанными свастиками на животах. Но никакого эффекта нет. Как нет эффекта от репортажей про "задержание проукраинских террористов", которые готовили взрывы Кремля и Мавзолея. Все потому, что пропаганда сама по себе не работает: в зверства нацистов советские люди верили не потому, что им так сказали по радио, а потому что видели их собственными глазами или узнали от людей, которым доверяли (а это в свою очередь уже повышало доверие к пропаганде). Но сейчас мы имеем ситуацию, когда ужасные зверства и коварные замыслы врага имеют сугубо выдуманный характер.

Собственно, если бы россияне были мотивированы воевать и видели какую-то моральную подоплеку во всем происходящем, то очереди на "краткосрочный контракт" были видны и сейчас. При объявлении мобилизации государство не сможет сказать россиянам буквально ничего нового. А если людей не удается убедить, останется только полагаться на насилие.

Читайте такжеПутин устроил идеальный шторм: как массовая мобилизация добьет РоссиюОтловить и отправить на передовую сотни тысяч недовольных мужчин - это нетривиальная техническая задача даже для самых авторитарных режимов. Но даже если это произойдет, Кремль получит деморализованные части. А учитывая, что еще и вооружены они могут быть только устаревшим оружием (напомню, что, в отличие от ВОВ, ленд-лиз сейчас не на той стороне), то результат становится немного предсказуем.

В общем, в отличие от фанатика Стрелкова, здесь Кремль оценивает все трезво: мобилизация не принесет военной победы, зато сильно повысит градус недовольства в РФ.