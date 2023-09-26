Очень важные акценты бюджета 2024

Если убрать инфляционную составляющую, затраты на оборону не увеличились, а сократились.

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Каким будет бюджет 2024 и чего ожидать / Коллаж Главред, фото Кабмин, pixabay

Совершенно внезапно, погашение и обслуживание госдолга в условиях войны чуть было не потеснило затраты на ВСУ.

На армию мы потратим 1,15 трлн грн, а на госдолг - 1,03 трлн грн. Разница в 126 млрд грн.

Но это, как говорится, не вечер, затраты на госдолг по факту почти всегда больше планируемых.

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Кстати, если убрать инфляционную составляющую, затраты на оборону не увеличились, а сократились.

А это очень важно, ведь половина сметы - это зарплаты военных и покупательная способность этих зарплат за два года войны сократилась минимум на 40%.

В эквиваленте придется на госдолг потратить почти 28 млрд дол или 13% ВВП.

Международная бюджетная помощь (без учета военных поставок) в следующем году, напомню, может составить 30 млрд дол.

Все остальные затраты бюджета, существенно меньше сметы по госдолгу.

Например, дотация на Пенсионный фонд (322 млрд грн) - в 3,2 раза меньше .

Затраты на соцзащиту (469 млрд грн) в 2,2 раза меньше.

На образование (179 млрд грн) - в 5,8 раз меньше !!!

На медицину (202 млрд грн) - в 5,1 раз.

А затраты на стимулы развития экономики (31 млрд грн) - в более чем 33 раза меньше затрат на госдолг.

Цифры взяты из проекта центрального бюджета на 2024-й год.

Думаю, теперь стало понятно, что у нас будет с экономикой, образованием, медициной, социалкой и пенсиями.

Зато с погашением долга все будет хорошо, особенно учитывая, что 41 млрд резервов НБУ наскирдовали именно под эти выплаты.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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