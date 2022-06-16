Очень скоро России придется скрежетать зубами и плеваться ядом

Россия уже не способна остановить движение Украины в ЕС / Reuters

Слухи о том, что в ближайшие дни Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза, все больше и больше трансформируются в уверенность в том, что это действительно произойдет.

По инсайдерской информации, Европейская комиссия даст положительное заключение относительно кандидатства, а, следовательно, есть основания считать, что и Европейский совет через неделю повторит то же самое. Но – к этому решению о предоставлении кандидатства она, скорее всего, добавит несколько замечаний и предложений, которые обозначат, что Украина должна будет выполнить, чтобы начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Все эти требования нам хорошо известны, потому что они говорены и переговорены много раз: верховенство права, судебная реформа, реформа СБУ и тому подобное.

Если Украина пойдет таким путем, это даст очень положительный результат. В конечном счете, нормальную судебную систему нужно иметь не в Германии, а в Украине. Отказаться от "телефонного права" надо наконец в Украине, а не во Франции или Италии.

На самом деле такая формула покажет украинским властям, что мяч на нашей стороне поля. Если мы хотим, чтобы Украина действительно двигалась в ЕС, значит, нужно реально делать свое дело, не провозглашая популистские лозунги. Нужно говорить как есть: нужно нам иметь теневую экономику или не нужно, нужно нам иметь цивилизованные суды, или там будут при входе вывешены прейскуранты.

После Рамштайна-3 уже нет оснований опасаться, что непублично от Украины будут требовать пойти на уступки России в обмен на статус кандидата. Так вопрос уже не стоит. Хотя еще несколько недель назад были подозрения, что визит Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса в Киев будет очередной попыткой обменять перспективу членства в ЕС на уступки России. Но сейчас все больше и больше западных политиков эту идею отвергают.

Очень рад, что сегодня и Шольц, и Макрон, и Драги (у Йоханниса позиция более-менее адекватная) увидели, что такое Россия в действии, когда посетили Ирпень. Макрон все время говорит о том, что России надо "сохранить лицо", а сегодня он наконец увидел, какое именно лицо он пытается сохранить. Шольц считал, что не нужно поставлять Украине вооружение, а сегодня увидел, что значит отсутствие вооружения – это означает, что Россия будет вновь уничтожать города и убивать мирных граждан. Итальянцы представили в ООН проект, по сути, капитуляции Украины под красивыми лозунгами и вывесками, а сегодня Драги убедился, что их предложения были абсолютным абсурдом.

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С каждым таким приездом в Украину у людей начинает просыпаться совесть, и даже сугубо человеческий сентимент будет играть на понимание того, что нормальный западный политик не может воспринимать Россию как партнера после всего того, что она творит в Украине, потому что это будет означать для него политический суицид. Процесс переосмысления того, что такое Россия, что с ней нельзя играть по старым правилам, набирает обороты.

Какой может быть практическая польза от получения статуса кандидата в члены ЕС? Здесь следует выделить два момента.

Первый – политический, и он является чрезвычайно важным. Он заключается в том, что таким решением Евросоюз окончательно и бесповоротно сказал: Украина – это европейская страна, мы являемся одной семьей, украинцы являются европейцами, и их будущее среди нас. Таким образом, подводится черта под теми заявлениями, которые тиражировала Россия, а у нас подгавкивали ее прихвостни типа Медведчука и Бойко, что "Украину в ЕС не ждут". Теперь оказывается, что на самом деле ждут, а со всеми этими российскими нарративами следует наконец покончить.

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Украину в ЕС ждут. А время ожидания и обретения полноценного членства в Евросоюзе зависит от Украины и от того, как быстро она сможет привести себя в соответствие необходимым критериям. То есть мяч на нашей стороне поля.

Второй – статус кандидата в члены ЕС предоставляет стране первые возможности получения финансовой поддержки. Но даже сейчас, без кандидатства, в Евросоюзе принято решение о том, что будет создана целая программа помощи Украине и ее восстановления. А это и есть финансовая, практическая и материальная поддержка. Впрочем, не думаю, что речь пойдет о каких-то серьезных вливаниях в контексте противодействия российской агрессии, потому что ЕС как институт такими мощностями не обеспечен. Но мы знаем, что фактически каждая страна ЕС является членом НАТО, поэтому от отдельных стран мы сможем получить дополнительную военную помощь, которая позволит завершить войну с Россией и поставить РФ на место.

Поэтому не стоит опасаться, что статус кандидата будет пустой формальностью, которая не предусматривает ни помощи, ни поддержки и которая станет своего рода отмазкой ЕС, чтобы мы не добивались активно членства в Евросоюзе и меньше критиковали его за то, что предоставляет нам недостаточно оружия. Этот статус – не формальность, он наполнен конкретным содержанием.

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Если к этому решению нам привяжут несколько тем, то их нам придется закрыть. А уже после того, как будут выполнены все необходимые условия, наступит этап формального начала переговоров о вступлении в ЕС. Есть более 30 отдельных файлов, которые носят очень конкретный характер и предусматривают перевод украинского законодательства и реалий в соответствие к европейским стандартам – начиная от качества воды и заканчивая выбросами в атмосферу от металлургических заводов. Это все очень кропотливая работа профильных ведомств, которые должны будут шаг за шагом доводить это дело до конца.

Впрочем, еще во время подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС многое было прописано и выполнено. Поэтому у нас хороший старт, потому что часть этих задач мы уже выполнили.

Как Россия отреагирует на получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС? Она будет скрежетать зубами, плеваться ядом через Скабееву, Киселева, Соловьева и всю эту помойку. Она будет приводить пример Турции, которая уже 20 лет вступает, но так и не вступила в ЕС. Одним словом, Россия будет пытаться очернить саму идею европейской интеграции, говорить, что все это фейки и задуривание украинцев, и на самом деле им нужно развернуться и двигаться в российском направлении.

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А так, ничего нового мы не увидим. Даже свои излюбленные методы типа подкупа и шантажа Россия не сможет особо применять. Тут ей уже не до жиру... Когда поток нефтедолларов был бесконечным, и в России не считали деньги – миллиард налево, миллиард направо, это была одна история. А теперь, когда ситуация стала критической и становится все сложнее для России, не следует слишком разбрасываться деньгами – ей бы свои дырки залатать. Недавно министр финансов РФ предложил всем российским чиновникам пересесть на Лады – может, лучше уж сразу на Москвичи? Если уж все так плохо, на такие масштабные вещи, как подкуп и шантаж, у России не хватит ресурсов.

К тому же, западные страны изрядно подчистили эти шпионские гнезда России за рубежом, и там значительно поубавилось тех, кто занимался организацией подкупов, шантажа и т.д. Поэтому сейчас в РФ ситуация довольно пессимистическая.

Владимир Огрызко, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, специально для Главреда