Введут ли в Украине принудительную вакцинацию от COVID-19

В Украине обсуждают возможность введения обязательной вакцинации от СOVID-19 / УНИАН

В Украине, по примеру Франции и Греции, которые недавно заявили о частичной обязательной вакцинации от COVID-19, также взялись обсуждать эту возможность.

Для начала надо понимать,что в Украине нет четко выписанной стратегии того, сколько людей прививать, когда прививаться и прививать ли тех, кто переболели и только недавно выздоровели.

Все эти рассуждения о вакцинации – шараханье из стороны в сторону. Потому что переболевших прививать нельзя, по крайней мере, до понимания того, как будет справляться естественный иммунитет – пока этот вопрос мало изучен, так как прошло слишком мало времени. Но тех, кто не болел, конечно, надо привить. У нас же все сводится к тому, что прививаться первыми бегут те, кому нужен сертификат.

Поэтому принудительная вакцинация – это полнейшая глупость. На Западе, например, есть условие об обязательной вакцинации против гепатита B тех медиков, которые работают с препаратами крови, причем вакцинацию и уровень антител к возбудителю периодически проверяют. Но в случае с COVID-19, если человек переболел и имеет документальное подтверждение, то зачем его прививать? Так не делают и никогда не делали ни при одной из инфекций.

Читайте такжеОбязательная прививка от COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали главную цельДумаю, вряд ли в Украине дойдет до обязательной вакцинации – этого просто не допустят. Тем более, что у многих людей есть противопоказания к прививкам из-за аллергии и т.д. К тому же, всегда можно придумать противопоказания, если есть большое желание.

Если переболел – не прививайся, если нет – то наоборот, иди и делай прививку, особенно если работаешь там, где есть риск заразить других. Насколько мне известно, преподавателям уже угрожают вплоть до увольнения за отказ от прививки, хотя это глупо, если ты переболел. То же самое и с медиками – если дойдет до обязательной вакцинации, как во Франции или Греции, то в Украине ни к чему хорошему это не приведет. Так как в таком случае есть риск увольнений, из-за чего в больницах некому будет работать, а соответственно, и лечить людей.

Алла Мироненко, вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского, специально для Главреда