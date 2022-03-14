Назад в "доперестроечную" реальность: как россияне сами разваливают РФ

Россия превратилась в страну-изгоя / Reuters

Россия из некогда мощной мировой страны быстро превратилась в страну-изгоя. Благодаря своему сумасбродному руководителю, который засел в бункере и оттуда пытается "владеть всем миром", Россию, как говорят, "выгнали" отовсюду. Из международной политики, экономики, производства, общественной жизни. Современная Россия, как мыльный пузырь, наполнена пустотой с привкусом обреченности и болезненной ностальгии по утраченным возможностям. Лозунг "Юра, мы все прое...ли" как никогда отражает положение дел путинской России.

Последней каплей той воды, что "подточила" кремлевские башни стала открытая военная агрессия против Украины. Все. Точка. Российское общество больше не существует в том виде, каким оно было, и таким снова больше никогда не будет. Не осталось ничего, даже "балета и космических ракет". Многомиллионное гражданское общество замерла у экранов своих телевизоров, с надеждой ожидая начало трансляции "Лебединого озера". Но вместо долгожданного известия на экранах лишь очередные потоки агитационного дерьма и "скрепной" лжи.

Интернет в России, благодаря которому миллионы людей все же получали реальную, незаангажированную информацию, практически умер. Роскомнадзор заблокировал Facebook, Twitter и другие мировые соцсети. В свою очередь, соцсети Facebook и TikTok заблокировали все российские пропагандистские СМИ, в западных странах прекращено вещание российских пропагандистских ресурсов RT и "Спутник".

В самой России все СМИ оказались под жесточайшей цензурой. Им не только нельзя называть войну войной, хотя участникам "спецоперации" обещают присвоить статус "ветеранов боевых действий", и это может затронуть до 150 тысяч людей, но также запрещено писать о российском вторжении в Украину, о жертвах среди мирного населения и воровские удары российской артиллерии и ВКС по гражданским объектам, так же как и о потерях российских войск. Можно сообщать только о жертвах среди гражданского населения марионеточных ДНР и ЛНВ.

Для того, что бы услышать правду, россиянам придется вспомнить молодость, и несмотря на запрет пытаться услышать "Голос Америки", Би-Би-Си, "Радио Свобода", "Немецкую волну" и другие зарубежные радиоголоса.

Россия полностью изолирована от мировых культурных и спортивных мероприятий. Возможно, по мнению рядового россиянина, это не так уж и страшно. Но до 26 марта в полном объеме вступят в силу финансовые санкции, введенные Евросоюзом и США, Россия в значительной степени окажется отрезанной от мировой финансовой системы и от международных платежных инструментов.

Читайте такжеХромое обоснование войны в Украине, или почему российская пропаганда рассчитана на дебиловФинансовые санкции уже привели к тому, что рубль перешел в свободное падение в отношении основных мировых валют. Официальный курс рубля, установленный Центробанком России на 1 марта 93,56 рубля за 1 доллар и 104,48 рублей за 1 евро, ни в коей мере не отражает реальности. За пределами Москвы и Петербурга банки продают валюту по гораздо более высокому курсу, вплоть до 250 рублей за доллар и 275 рублей за евро.

Для российской гражданской авиации Европа уже закрыла свое небо. Да и внутри России летать вскоре станет проблемой. Западные поставщики отозвали из российского лизинга свои авиалайнеры, на которые приходится более половины авиапарка страны. Конечно, российские авиакомпании могут попытаться не возвращать самолеты и использовать их только для внутренних рейсов. Однако без поставки импортных запчастей и технического обслуживания со стороны фирм-производителей их очень сложно эксплуатировать, и вскоре все они окажутся на приколе.

Запреты на экспорт в Россию передовых технологий и ряда стратегических товаров. Запреты практически на любое взаимодействие и сотрудничество с большинством мировых стран.

Запреты повсюду ... цены взлетели до небес с одновременным возникновением дефицита ряда продовольственных и промышленных товаров. На очереди-тотальное обнищание населения России.

Безусловно, санкции не приведут к немедленному возникновению хаоса в экономике. Но все то, что сейчас происходит, стопроцентно отбросит Россию в "доперестроечную" советскую реальность, как по уровню жизни, так и по уровню свободы.

Читайте такжеРоссия упорно закапывает себя все глубже, или еще один печальный для РФ итог вторжения в УкраинуНа европейских дорогах умышленно таранят или подрезают транспортные средства с российскими номерами. Отношение к России и русским в Европе сейчас примерно такое же, каким было отношение к нацистской Германии и немцев после нападения на Польшу в сентябре 1939 года. В США и Канаде отношение к россиянам нисколько не лучше. И вполне заслуженно!

Собственно именно русские виноваты в таком отношении к ним, потому что собственноручно предоставили право управлять страной сумасшедшему диктатору, который довел их теперь до катастрофы.