Обращение деревянного Путина по случаю НГ: что сказал диктатор

Посмотрел обращение деревянного Путина по случаю НГ.
Для россиян – беспросветно. Рандомный набор заезженных штампов. Речь бюрократа средней руки на собрании партхозактива овощебазы.
Назвали 2025 год "годом защитника Отечества". Я так понял, в честь корейцев, обманутых индусов и выходцев из ЦА, "защищающих" Россию и "русский мир".
Отсылка к "заветам ветеранов" ВОВ/ВМВ звучит как чистое кощунство.
В общем, у персонажа очень скучное лицо.
Нам своє робити.
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
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