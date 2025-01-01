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Обращение деревянного Путина по случаю НГ: что сказал диктатор

Алексей Копытько
1 января 2025, 06:10
36
Что наговорил Путин в новогоднем обращении.
Диктатор, Путин
Путин и новогоднее обращение / Скриншот из видео

Посмотрел обращение деревянного Путина по случаю НГ.

Для россиян – беспросветно. Рандомный набор заезженных штампов. Речь бюрократа средней руки на собрании партхозактива овощебазы.

Назвали 2025 год "годом защитника Отечества". Я так понял, в честь корейцев, обманутых индусов и выходцев из ЦА, "защищающих" Россию и "русский мир".

видео дня

Отсылка к "заветам ветеранов" ВОВ/ВМВ звучит как чистое кощунство.

В общем, у персонажа очень скучное лицо.

Нам своє робити.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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