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Отвлекающий маневр: почему ветеран АТО пытался взорвать Кабмин

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

4 августа 2021, 19:30

Учитывая все события, которые сопровождали этот инцидент, создается впечатление, что им создавали некую информационную бомбу.

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Полиция задержала ветерана АТО, угрожавшего взорвать боевую гранату в здании Кабмина / Киев Оперативный

В среду, 4 августа, правоохранители задержали Владимира Прохнича - бывшего АТОшника, который пришел в Кабинет министров с гранатой и угрожал ее взорвать прямо в здании.

Этот человек вел себя странно и не совсем адекватно, так что если говорить о каком-то розыгрыше или постановке (о чем многие уже начали писать), то здесь есть нюансы.

Во-первых, в этой ситуации человек совершил проступок, который квалифицируется как попытка террористического акта, за который по закону грозит 7 лет заключения, и уйти от ответственности здесь практически невозможно.

Поэтому здесь немного другое - я могу предположить, что сейчас, когда есть множество проблем у власти, им нужно запускать ролики с какими-то событиями. Прежде всего, это проблема со скандалом вокруг экс-судьи Чауса, которая пробивается наружу и которую надо чем-то перебивать. Потому что просто так запустить человека, который возьмет на себя 7 лет срока, чтобы отвлечь внимание от действий власти – нереально.

Такой вариант мог иметь место, потому что учитывая все события, которые сопровождали этот инцидент, создается впечатление, что им создавали определенную информационную бомбу. Кстати, то же самое было несколько дней назад с задержанием сторонников Ильи Кивы, потому что они были "под колпаком" уже с полгода, но почему-то именно сейчас, во время череды скандалов, произошло их задержание.

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Во-вторых, судя по тому, что человек выглядел не совсем адекватным (а за такими людьми, особенно за теми, кто побывал в армии, немного следят, потому что у многих из них есть оружие), им могли сманипулировать - с точки зрения психологии и психиатрии это довольно просто. Если в определенный момент такого человека надо использовать, то накануне ему организовывают определенную информационную атаку на мозг (телефонные звонки, намеки и полунамеки во время личных встреч) для того, чтобы человек оказался в подходящее время в подходящем месте и сделал определенные действия. И играть в такие манипуляции очень опасно – я предполагаю, что им могли сманипулировать, но не думали, что у него окажется граната.

Читайте такжеНа Кабмин напал ветеран АТО: что известно о мужчине с гранатойК слову, на фоне неадекватности самого мужчины бросалась в глаза и полная неадекватность окружающих. То есть люди не обращали внимание на гранату, проталкивались мимо "террориста" и заходили внутрь. Потому что людям уже плевать на гранаты – они ждут пропусков в Кабмин, которых добивались недели, чтобы попасть на прием к чинуше. И этот уровень населения шокирует.

Стоит заметить, что сейчас акты вроде этого не похожи на тенденцию. Ведь когда появляется вспышка нервозности, то подобные процессы обычно повторяются. Луцкий террорист был чистой инсценировкой, однако сразу после этого произошли два других случая неумелого терроризма.

Текущий случай может стать детонатором подобных действий на будущее, но он не имеет предыдущего фактора. Потому что последние полгода подобные действия не просматривались - да, были минирования, но в основном с манипулятивной целью (чтобы кому-то навредить), но не было такой системной волны телефонных минирований, как несколько лет назад.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

Кабмин Тарас Чорновил ветераны АТО новости Украины
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