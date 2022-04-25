Обескровливание России, или Почему именно Украина выиграет войну

Запад объявил охоту на российские деньги и истеблишмент / Reuters

Интересно и приятно наблюдать, как меняется риторика и действия Запада.

Сначала они констатировали, что мы продержимся максимум неделю, потом вдруг начали говорить о пару месяцев, потом - на полгода. А с недавних пор слово "продержаться" вообще исчезло из дискурса западных политиков - речь идет исключительно о победе, которая будет достигаться как на полях сражений, так и в экономике.

Ведь обескровить Россию материально - это уже половина победы. Когда внутри рашки голодные орки начнут резать друг друга за банку тушенки, имперские амбиции резко исчезнут.

Международные экономические санкции направлены именно на это - обескровить Россию, разрушить ее финансовые институты, остановить промышленность и, главное, экспорт нефти и газа, за счет которого Путин ведет войну, поскольку это 35% поступлений в российский бюджет.

Также Россия и Беларусь должны получить статус государств-спонсоров терроризма, российская и белорусская армии, а также политические партии должны быть признаны террористическими организациями, лишены каких-либо возможностей финансирования, а военные и политические топы должны быть объявлены в международный розыск.

Читайте такжеРоссия на грани: почему судьба режима Путина решится к 9 маяПрезидент Зеленский инициировал создание т. н. санкционной группы, которая должна в кратчайшие сроки решить эти вопросы. США поддержали и делегировали в ее состав посла и специалиста по России Мафола. На российские деньги и истеблишмент объявлена охота.

Вы хотели войны, с...ки, Вы ее получили.