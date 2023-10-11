Об уменьшении поддержки Украины в связи с нападением на Израиль

У кого что болит - то и главное. Для меня это - Украина. Поэтому в первую очередь о ситуации на украинско-российских фронтах.

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Американцы могут объединить помощь Украине и Израилю / Коллаж: Главред, фото: УНИАН и ua.depositphotos.com

Она остается крайне сложной. Враг пытается наступать на Купянском направлении, там очень горячо. Цель агрессора - заставить наше командование перебросить с Мелитопольского направления часть сил под Купянск, чтобы не допустить прорыва ВСУ на юге. Но наши держатся ценой героических усилий и больших потерь, фронт остается относительно стабильным.

Поскольку сейчас много комментирую текущие события, попадаю на выпуски информационного марафона. Так вот, нашим официальным спикерам, которые используют выражение "ВСУ имеют частичный успех" я бы платил частичную зарплату. Потому что есть все, есть неудача и есть ситуация, которая принципиально не меняется. Все. Тем более, не следует использовать вдохновляющие словосочетания, заимствованные у агрессора, над которыми мы в свое время насмехались.

Теперь о возможном уменьшении поддержки Украины в связи с нападением на Израиль. Идея Белого дома совместить помощь Украине и Израилю в одном пакете - это отличный пример того, как одни в конкретной ситуации видят проблему, а другие - наоборот возможность для ее решения.

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Сейчас Израиль в центре мирового внимания, как была прикована к Украине после Бучи. Поэтому общий пакет поддержки имеет очень большие шансы на прохождение через Конгресс и Сенат США. И это хорошо.

Очевидно, что Израиль намерен просто сровнять полосу Газа с землей, похоронив там ХАМАС. То есть, через месяц-два активные боевые действия там прекратятся. Это если в войну не вступит Хезболла, базирующаяся в Ливане. Но это маловероятно. Потому что Иран, которого почти все специалисты считают организатором нападения на Израиль, фактически уже решил свою задачу.

Речь о том, что сближение Израиля и Саудовской Аравии - одной из самых мощных стран арабского мира, очень беспокоило Иран. Собственно, для того, чтобы вызвать обратную жесткую реакции Израиля, и была продемонстрирована зверская жестокость террористов. И сейчас сближение Израиля и саудитов, имеющих совместные перспективные инфраструктурные проекты, поставлено на паузу.

А вот для украинской власти, чтобы вернуть себе безусловную поддержку нашего общества и западных партнеров, надо "сбрасывать балласт". То есть, решительно и бескомпромиссно, не имитационно, а на самом деле избавляться от крупнейших общественных аллергенов во власти - в ОП, в КБ, в ВР, а также на региональном уровне. Только такие действия сохранят доверие и дадут новый импульс украинскому сопротивлению агрессии.

Способен ли президент Зеленский на такие радикальные шаги, увидим этой осенью.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ" Южное " и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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