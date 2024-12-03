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О заявлении МИД по НАТО: важный нюанс

Юрий Богданов
3 декабря 2024, 19:10
146
По реакции на это заявление МИД очень легко узнать людей, которые действительно желают Украине уцелеть и поэтапно победить.
засидание НАТО, флаг НАТО, Украина
НАТО и Украина / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, пресс-служба НАТО

Да, это переговорная позиция. Требуй невозможного, получишь максимум. В конце концов, заявлять переговорный максимум имеет право не только Россия. В конце концов, сила моральной правоты Украины и наша важность для общеевропейской безопасности никуда не делись.

Нет, это не обесценивает ни формулу мира, ни соглашения по безопасности. Потому что первое - это тоже переговорная позиция, но более комплексная. Второе - это уже достигнутый минимум, который закреплен на бумаге. И который предусматривает базовую помощь.

Да, по реакции на это заявление МИДа очень легко узнать людей, которые действительно желают Украине уцелеть и поэтапно победить, а которые желают поражения Зеленскому. Мне, если честно, нет дела до политической судьбы Владимира Александровича, но Украина мне дорога. Как я вижу, некоторым политикам и бывшим политикам - не очень.

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Короче, хорошее заявление. Своевременное. Когда молодцы - тогда молодцы.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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