О заявлении МИД по НАТО: важный нюанс

Да, это переговорная позиция. Требуй невозможного, получишь максимум. В конце концов, заявлять переговорный максимум имеет право не только Россия. В конце концов, сила моральной правоты Украины и наша важность для общеевропейской безопасности никуда не делись.
Нет, это не обесценивает ни формулу мира, ни соглашения по безопасности. Потому что первое - это тоже переговорная позиция, но более комплексная. Второе - это уже достигнутый минимум, который закреплен на бумаге. И который предусматривает базовую помощь.
Да, по реакции на это заявление МИДа очень легко узнать людей, которые действительно желают Украине уцелеть и поэтапно победить, а которые желают поражения Зеленскому. Мне, если честно, нет дела до политической судьбы Владимира Александровича, но Украина мне дорога. Как я вижу, некоторым политикам и бывшим политикам - не очень.
Короче, хорошее заявление. Своевременное. Когда молодцы - тогда молодцы.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
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