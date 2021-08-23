УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

О яйцах Меркель. У бабушки они есть

Роман Цимбалюк

журналист

23 августа 2021, 08:46

За 15 лет Меркель доказала, что нет непреодолимых конфликтов.

Меркель
Ангела Меркель / Reuters

Меркель и Зеленский. Но прежде были Меркель и Путин. Это очень символично. Пока в Украине бушевали две революции и затухала одна люстрация, Путин и Меркель были у руля. Несомненно, эти два лидера последние 15 лет определяли если не мировую, то уж точно Европейскую политику, а Соединенным Штатам часто оставалось лишь реагировать на договорённости Берлина и Москвы.

Визиты Меркель - это такие прощальные напутствия. Она потребовала освободить Навального - Путин объявил Дождь иногаентом. Вполне себе в стиле "бомбить Воронеж". Кстати, вы заметили, что российский лидер не боится американских санкций, но боится произнести фамилию своего последнего оппонента? Как будто Навальный знает, где спрятана там самая утка, ну у контрой, помните, яйцо, а в яйце игла.

Читайте также"Угроза для всей Европы": Меркель и Зеленский пригрозили РФ из-за Северного потока-2И кстати, о яйцах. У бабушки они есть. За 15 лет Меркель доказала, что нет непреодолимых конфликтов, потому что торговые отношения с Россией выгодны Германии, потому что мир в Украине выгоден Германии. И никакой романтики. Никто, Владимир Александрович, Украине ничего не должен. И не надо искать мира ни в чьих глазах - мир только в прицеле.

Госпожа Меркель всем дала понять - пора сказать газу "до свидания". Да, 2045-й год, когда Германия планирует отказаться от российского газа, это не завтра, и да, кроме Германии есть ещё импортёры. Для Украины газовая лошадь сдохла - пора слезть. Как по мне, все эти требования транзита и гарантий - это какая-то недостойная торговля, в которую вообще не надо вкладывать силы.

Безусловно, для Меркель, как и для всего цивилизованного мира, Россия именно сторона конфликта на Донбассе, и это было сказано прямо, а Нормандский формат - единственно возможный путь. Хоть и тупиковый. Да и ехать в чистенький, омытый кровью из Окрестина, Минск приличным людям как-то не к лицу.

Без преувеличения, уходит эпоха. Эпоха отношений России и Германии, эпоха стабильности и предсказуемости флагмана Европейского Союза. Аннексировав Крым, Россия спровоцировала кризис в международных отношениях и запустила необратимые процессы не только вокруг себя и Украины, но и в Европейской и Американской политике. Как мы знаем, Владимир Путин от своего никогда не отступается. Ну, это несложно, наверное, имея ядерную кнопку и возможность не отчитываться о человеческих потерях. Что важно, действия Путина в Украине заставили мир содрогнуться. Да, сколько ни говори санкции, а на Кремль это почти не влияет. Никто не станет заступаться за Украину, если Украина сама не будет защищать себя. У России много союзников: Спутник V, Сатана, Новичок, ну и конечно, Пушилин, Залдостанов, Петров и Баширов.

А у нас - только армия и в перспективе флот.

viber
новости Германии Владимир Зеленский Ангела Меркель Владимир Путин
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую Спасают сердце и сосуды: какие орехи полезнее всего и кому они идут во вредСпасают сердце и сосуды: какие орехи полезнее всего и кому они идут во вред "Украинский Талибан": в РФ истерят из-за кричалки о Путине на репетиции парада в Киеве"Украинский Талибан": в РФ истерят из-за кричалки о Путине на репетиции парада в Киеве Угроза реальна: климатолог рассказала, какие территории Украины рискуют уйти под водуУгроза реальна: климатолог рассказала, какие территории Украины рискуют уйти под воду Гитаристка Maneskin Виктория Де Анжелис топлес произвела фурор селфи в зеркалеГитаристка Maneskin Виктория Де Анжелис топлес произвела фурор селфи в зеркале

Последние новости

09:45

На Черкасчине у места открытия Зеленским арт-объекта ко Дню Независимости произошли столкновения

09:34

Раскопки в Одессе: поисковики обнаружили захоронение жертв НКВД, поражающее своими масштабами Фото

09:33

Выходные в сентябре 2021: как будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные

09:24

"Разжигание межнациональной розни": Лавров закатил истерику после слов Зеленского о Донбассе Видео

08:51

Температура тела в 24°С и полная остановка кровообращения: украинке провели уникальную операцию Видео

Реклама
08:50

День флага Украины 2021: дата, история, интересные факты и поздравления

08:50

Пересчитают пенсии: кому ждать повышения выплат в августе Видео

08:46

Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака: клевета, любовь с первого взгляда или конфликты Видео

08:46

О яйцах Меркель. У бабушки они есть мнение

08:16

Коронавирус в Украине 23 августа: на выходных число выявленных больных существенно снизилось

08:02

Под Киевом в результате стрельбы на улице есть раненые, всплыла неожиданная версия разборок

07:22

Сегодня в Украине солнечно, только на Западе – грозы: синоптик уточнил прогноз погоды на 23 августа

07:04

Печальный итог 30 лет независимости: почему Украина превращается в придаток стран золотого миллиарда мнение

06:43

Экстремальные роды в небе: афганка родила дочь на борту эвакуационного самолета США Видео

06:23

Юля Санина в желтом бикини чуть не свела с ума сексуальными формами

04:58

Может ли мозг человека предсказывать будущее - ответ ученых

04:37

Смертельная опасность: эксперт раскрыл, какой хлеб нельзя употреблять ни в коем случае Видео

03:52

Лунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день

02:58

Врач назвала простой способ для нормализации работы кишечника

02:48

Звезда Отряда самоубийц без белья засветила обольстительную фигуру

Реклама
02:23

Ученые предложили новый способ борьбы с лишним весом

01:54

Вторжение РФ в Украину реальнее, чем кажется: в США назвали главное направление Видео

01:20

Комаровский рассказал, кому опасно пить алкоголь Видео

00:20

Зеленский заявил о войне из-за реформы Конституционного суда Видео

22 августа, воскресенье
23:51

В Украине могут закрыть центры вакцинации: врач назвал причину Видео

23:06

В Кабмине озвучили единственное условие поставок воды в Крым

22:59

Врач рассказала о коварной опасности вареной картошки Видео

22:33

Президент раздал награды "национальным легендам" Украины

22:05

"Двери открыты и на вход, и на выход": Зеленский пообещал новые отставки членов Кабмина Видео

21:38

Аномальный урожай: в Украине резко изменятся цены на яблоки

21:23

"Стреляли резиновыми пулями": украинка из Кабула рассказала о зверствах в аэропорту Видео

21:02

В Одессе ревнивец разрезал женщине рот, а ее сожителя ударил в живот

20:37

Шмыгаль высказался о Северном потоке-2 и призвал ЕС к мерам против РФ Видео

20:10

Выяснилось, сколько заплатят Джамале за выступление на Крымской платформе

19:36

В Украине началась новая волна коронавируса: когда будет пик Видео

19:34

Климатолог назвала опасные последствия вырубки лесов в Карпатах Видео

18:54

Зеленский пообещал вернуть мощь украинскому флоту Видео

18:47

Клип Just Fly Макса Барских с настоящим самолетом набрал более 3 миллионов просмотров Видео

18:37

Украина установила рекорд по количеству медалей по боксу среди юниоров

18:35

Итоги 30 лет: мы остались демократией и медленно, но движемся вперед мнение

Реклама
18:26

Приметы на 23 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:15

СТБ раскрыл дату выхода 2 сезона Холостячки со Златой Огневич

18:00

В Украине резко изменится погода и налетит похолодание Видео

17:51

Семейка Аддамс 2 выйдет в кинотеатрах с опережением графика Видео

17:30

Вера Брежнева похвалилась аппетитной фигурой на горячем летнем фото

17:28

В Кирилловке двух туристов унесло в открытое море на надувном матрасе Видео

16:55

"Моя Україно прекрасна": подборка самых красивых мест в Украине ко Дню Независимости

16:51

Названо самое опасное печенье, которое продают в украинских магазинах Видео

16:24

Резкий скачок заболеваемости и смертей: эксперт назвал сроки новой волны COVID-19

16:12

Tayanna шокировала украинцев ужасными условиями проезда в украинском поезде Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять