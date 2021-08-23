О яйцах Меркель. У бабушки они есть

Ангела Меркель / Reuters

Меркель и Зеленский. Но прежде были Меркель и Путин. Это очень символично. Пока в Украине бушевали две революции и затухала одна люстрация, Путин и Меркель были у руля. Несомненно, эти два лидера последние 15 лет определяли если не мировую, то уж точно Европейскую политику, а Соединенным Штатам часто оставалось лишь реагировать на договорённости Берлина и Москвы.

Визиты Меркель - это такие прощальные напутствия. Она потребовала освободить Навального - Путин объявил Дождь иногаентом. Вполне себе в стиле "бомбить Воронеж". Кстати, вы заметили, что российский лидер не боится американских санкций, но боится произнести фамилию своего последнего оппонента? Как будто Навальный знает, где спрятана там самая утка, ну у контрой, помните, яйцо, а в яйце игла.

Читайте также"Угроза для всей Европы": Меркель и Зеленский пригрозили РФ из-за Северного потока-2И кстати, о яйцах. У бабушки они есть. За 15 лет Меркель доказала, что нет непреодолимых конфликтов, потому что торговые отношения с Россией выгодны Германии, потому что мир в Украине выгоден Германии. И никакой романтики. Никто, Владимир Александрович, Украине ничего не должен. И не надо искать мира ни в чьих глазах - мир только в прицеле.

Госпожа Меркель всем дала понять - пора сказать газу "до свидания". Да, 2045-й год, когда Германия планирует отказаться от российского газа, это не завтра, и да, кроме Германии есть ещё импортёры. Для Украины газовая лошадь сдохла - пора слезть. Как по мне, все эти требования транзита и гарантий - это какая-то недостойная торговля, в которую вообще не надо вкладывать силы.

Безусловно, для Меркель, как и для всего цивилизованного мира, Россия именно сторона конфликта на Донбассе, и это было сказано прямо, а Нормандский формат - единственно возможный путь. Хоть и тупиковый. Да и ехать в чистенький, омытый кровью из Окрестина, Минск приличным людям как-то не к лицу.

Без преувеличения, уходит эпоха. Эпоха отношений России и Германии, эпоха стабильности и предсказуемости флагмана Европейского Союза. Аннексировав Крым, Россия спровоцировала кризис в международных отношениях и запустила необратимые процессы не только вокруг себя и Украины, но и в Европейской и Американской политике. Как мы знаем, Владимир Путин от своего никогда не отступается. Ну, это несложно, наверное, имея ядерную кнопку и возможность не отчитываться о человеческих потерях. Что важно, действия Путина в Украине заставили мир содрогнуться. Да, сколько ни говори санкции, а на Кремль это почти не влияет. Никто не станет заступаться за Украину, если Украина сама не будет защищать себя. У России много союзников: Спутник V, Сатана, Новичок, ну и конечно, Пушилин, Залдостанов, Петров и Баширов.

А у нас - только армия и в перспективе флот.