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О военной медицине: это не просто катастрофа

Алина Михайлова
6 января 2025, 06:15
158
Этот текст - не просто мой гнев, это мой протест. Потому что то, что я вижу и с чем сталкиваюсь, - позор для всей системы военной медицины.
О военной медицине: это не просто катастрофа
О катастрофе военной медицины / скриншот

Я уже задолбалась бороться с этим идиотизмом как начмед батальона, потому что это все абсолютное отчаяние.

И сейчас я хочу обратиться к каждому, кто считает, что "как-то оно работает".

Один случай заставил меня задуматься: как люди, настолько некомпетентные, вообще попадают на ответственные должности? Как начмед, командир медроты, врач, который должен был бы быть примером, позволяет себе такое невежество?

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ВОТ ФАКТЫ:

  • Раненому затампонировали глаза бинтом. ГЛАЗА!
  • Когда я разговариваю с этим "специалистом", он не просто не признает ошибки, он настаивает, что это было правильно! А также другие тезисы:
  • "Кровь переливать нельзя, потому что срок годности 5 дней".
  • "При геморрагическом шоке лучше вливать растворы".
  • "Гелофузин при тяжелой ЧМТ (черепно-мозговой травме - ред.) ".
  • "Этамзилат вместо транексамовой кислоты".

Это не просто катастрофа. Это показатель полной профнепригодности!

Этот человек не читает протоколы, не знает стандартов оказания помощи раненым, нарушает и ставит под свои собственные сомнения действующие стандарты Минздрава, не интересуется исследованиями или обучением. И, очевидно, не планирует это менять.

Более того, эта "компетенция" подтверждается неоднократно. Достаточно посмотреть, как он заполняет первичную медицинскую документацию. Человек, который должен спасать жизни, просто не ориентируется в своей работе.

Возьмем воображаемую ситуацию.

Представим, что раненый - не простой боец, а, например, командующий Медицинскими силами. Приехал с проверкой, попал под обстрел, получил ранение. И вот его глаза тампонируют бинтом, сверху кладут защитный щиток, а дальше - полная травматизация и риск ослепнуть навсегда. Звучит абсурдно?

Или идем дальше: допустим, это президент. Представьте, что в его командировке что-то пошло не так, и помощь оказывает вот такой врач. Как думаете, сколько будет длиться "разбор полетов"? Кто понесет ответственность? Я уверена, что все разберут до малейшей молекулы, виновных найдут и накажут.

А теперь вопрос: почему это не работает для наших бойцов? Почему, когда такое случается с простым солдатом, все делают вид, что это норма? Кто ответит за те ошибки, которые стоили людям жизни или здоровья?

И это не единичный случай.

В 2015 году был подобный случай в полку ССО. Раненому затампонировали оба глаза (один здоровый!), наложили давящую повязку, и результат - человек в 25 лет полностью потерял зрение. Навсегда.

Кто понес ответственность? Никто.

Почему? Потому что "такое бывает". Война, сложное ранение, ну вы же понимаете.

К кому обращаться?

Начальники, командиры, офицеры, ОСИЗы, ОТГ, ведущие хирурги - это к вам вопрос. У нас куда ни плюнь попадешь в какого-то эксперта или начальника.

Как вы занимаете свои должности? Какие критерии компетентности? Существуют ли они вообще эти критерии? Или у нас теперь правило дурного тона - быть на ответственных позициях без знаний, опыта и желания их получить?

А ну, вы же читаете меня! Кто из вас проходил курс TCCC? ATLS? ETC? Какие цели трансфузионной терапии при геморрагическом шоке? Какие функции вообще кровь выполняет? Ну вы меня поняли.

Зато у нас быть ведущим хирургом сектора и принимать решения в боевой травме, имея за плечами опыт гражданского флеболога, терапевта, кардиохирурга это НОРМАЛЬНО. И никто и ничто не может помешать. Потому что НЕТ У НАС НИКАКОГО МЕХАНИЗМА ОТБОРА, проверок компетентности и тому подобное. Не существует.

Кто должен отвечать за эту систему, где люди не читают даже базовых протоколов? Куда писать жалобы, когда "на земле" творится вот такое?

Что делать?

Конструктив:

  • Жесткая аттестация всех врачей, особенно руководства. Не прошел - извините, но ваше место на другой должности.
  • Регулярные обучения. Участие в тренингах должно быть обязательным для всех, а не только для тех, кто хочет.
  • Контроль компетенций. Незнание действующих стандартов и протоколов - прямой путь к увольнению.
  • Ответственность за ошибки. Если из-за чьей-то некомпетентности раненый стал инвалидом - виновные должны понести наказание.
  • Работа над ошибками. Каждый случай ненадлежащего оказания помощи должен быть тщательно проанализирован.

Итог

Это не просто проблема. Это позор. И если мы не изменим эту систему сейчас, последствия будут катастрофическими. Потому что война не прощает невежества. И жизнь наших бойцов - не тестовый полигон для тех, кто не знает, что делает.

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО, если мы не можем даже обеспечить элементарной компетенции для тех, кто спасает жизни?

Источник

Кто такая Алина Михайлова?

Алина Михайлова - украинский волонтер, офицер ВСУ, активистка. Депутат Киевского городского совета IX созыва. Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайла. В 2022 году вошла в список "30 до 30: лицо будущего" от "Forbes". С 2017 года была в отношениях с украинским добровольцем, командиром 1 ОМБ "волки Да Винчи", Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом, который погиб 7 марта 2023 года в боях за Бахмут.

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