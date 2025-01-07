Торг между Трампом и Путиным: как Украине не оказаться разменной монетой

Трамп и Путин будут торговаться не о территориях Украины – Москва будет претендовать на влияние на все постсоветские страны, а там и до Европы рукой подать.

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Украина рискует быть разорванной, как Сирия, если Трамп с Путиным сторгуются, считает Золотарёв / Коллаж: Главред

Шольц и Трамп, по словам депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, намерены встретиться в Путиным. Однако эти встречи не стоит считать прелюдиями к предстоящим переговорам об урегулировании российско-украинского конфликта. Ведь Трамп и Шольц пребывают в разных статусах. Шольц – это "хромая утка" с нулевыми перспективами на избрание канцлером, а Трампу 20 января предстоит пройти церемонию инаугурации и вступить в полномочия. Потому, как говорил Иван Степанович Плющ, "сравнивают сравнимое".

Шольц, возможно, будет говорить с Путиным о том, что волнует часть германского политикума и деловых кругов, поскольку немецкая экономика является наиболее пострадавшей в Европейском Союзе после украинской от войны и роста цен на энергоносители. Германия сейчас на грани экономической рецессии, и это та цена, которую ей приходится платить за издержки российской агрессии. Часть германских деловых кругов считает одним из рецептов спасения сокращение санкционного давления на Россию и восстановление экономических связей с ней, в том числе закупок энергоносителей, экспорт германской технологической продукции (ни для кого не секрет, что значительная часть газового и газокомпрессорного оборудования производится в Германии – компанией Siemens). Возможно, об этом и будет идти речь на встрече Путина и Шольца.

Поскольку Шольц имеет нулевое влияние на Банковую, тем более, он вскоре утратит свою должность, вряд ли на встрече с Путиным будет говориться о каких-либо серьёзных политических вопросах. Так что вес Шольца как посредника в переговорах между Киевом и Москвой стремится к нулю.

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Что же касается Трампа, то Владимир Александрович (Зеленский, – ред.) заявил в интервью Лексу Фридману о том, что он рассчитывает встретиться с Трампом раньше, до его встречи американского президента с Путиным. Но, скорее всего, будет наоборот, и сначала Трамп переговорит с главой РФ в марте или апреле. Но до этого Трамп должен окончательно определиться с кадровым составом команды, которая будет заниматься внешнеполитическими вопросами после его вступления в должность. Как только определится кадровый состав, американцы должны будут принять какое-то решение относительно стратегии. Ведь американцы всегда действуют, согласно протоколу, а импровизация – это не их стиль. Только тогда, возможно, будет подготовлена встреча Трампа с Путиным, и ей будет предшествовать очень серьёзная работа. А пока всего этого нет, мы можем только гадать о том, чего ждать от подобной встречи.

В Германии на носу выборы, они состоятся в феврале, потому любые заявления и действия немцев должны рассматриваться через перспективу выборов. Также отдельно нужно посмотреть, не выдавал ли этот депутат Бундестага, который говорил о якобы грядущей встрече Шольца и Путина, желаемое за действительное.

В любом случае, если Шольц и поедет к Путину, то с тем, о чём мы говорили выше. Однако пока остаётся открытым вопрос о том, будет ли вообще этот визит. По сути, Шольц поедет к Путину попрощаться. Плюс Германия – экономический гигант, но геополитический карлик, и из этой данности нужно исходить.

Действительно что-то может решаться только на встрече Трампа и Путина. И уже потом, возможно, Владимир Александрович встретится с Трампом. Однако нужно учитывать их очень непростые отношения. Даже интервью Зеленского Фридману было экспортным и нацеленным в основном на аудиторию трампистов, у которых отношение к нашему президенту, мягко говоря, не очень. Позитив в отношении трампистов к президенту Украины сократился в два раза – с 65% до 30%. И это интервью было попыткой что-то изменить в лучшую сторону. Ход был правильным, да и фигура интервьюера верная, но это вряд ли поможет, учитывая, сколько камней между Трампом и Киевом – такое в одночасье не изменится.

По сути, отношения Киева и Вашингтона будут выстраиваться с чистого листа, поскольку к власти в США придут другие люди, с другим подходом и другим видением. Ведь это даже не республиканцы в классическом понимании, а трамписты, которые в ближайшие четыре года будут у руля в Штатах.

Украине стоит опасаться встречи Трампа и Путина до встречи с Зеленским. Риск состоит в том, что нашей стране просто могут показать набросок определённых договорённостей. Безусловно, красиво звучит фраза "ничего об Украине без Украины", но, к сожалению, реальная политика несколько иная. Мы можем оказаться поставленными перед фактами, которые могут быть трудноперевариваемыми для украинцев.

К сожалению, момент, когда Киев мог быть за столом переговоров, упущен. Теперь больше шансов, что мы окажемся на столе. Главное – не оказаться разменной монетой в глобальном геополитическом торге между Трампом и Путиным. В торге между Трампом и Путиным речь пойдёт не о квадратных километрах украинской территории – Путин будет претендовать на то, чтобы все постсоветские страны входили в зону российского влияния, а там и до Европы рукой подать. Для США это будет геополитическим поражением потяжелее по своим последствиям, чем уход из Афганистана. Понятно, что Трамп хочет "make America great again" и решать, прежде всего, американские проблемы, но просто развернуться и махнуть рукой на Украину он тоже не может.

Как и о чём договорятся Трамп и Путин, когда будут говорить о новой глобальной системе безопасности и сферах влияния, мы пока что можем только догадываться, поскольку у Трампа ещё не сформирована команда и нет внятной стратегии. Пока что большинство заявлений, которые мы слышим от Трампа и его окружения, являются эхом избирательной кампании, когда заявляются простые рецепты решения сложных проблем.

А Путин ведь стремится сохранить влияние в том числе и на Европу. Россия, а также Советский Союз вкладывали колоссальные деньги в то, чтобы экономически привязать Европу к себе. И эта стратегия была весьма эффективной. С остановкой поставок газа через украинскую ГТС и с подрывом Северных потоков возникли очень серьёзные проблемы. Европа переориентируется, и сокращается доля российских энергоносителей. Но Кремль отнюдь не "сложил оружие". А там, где идёт торговля, там идёт и сопутствующее политическое влияние, и это мы видим по результатам выборов – по тому, как растёт поддержка евроскептиков, которые считают, что та же Германия не должна следовать в фарватере политики Вашингтона.

По сути, это "правая" риторика, экономический национализм. И сейчас очень велик риск того, что Европа будет "орбанизироваться". А это даёт шанс и Китаю: ведь там, где слабеет влияние Вашингтона и Брюсселя, как в Венгрии, серьёзно представлены и китайские экономические интересы (хоть и говорят, что Орбан – "путинская марионетка"). "Дипломатия чековой книжки" работает: крупнейший завод по производству аккумуляторных батарей для электромобилей, завод BYD – это всё китайские инвестиции. И куда поехал Си Цзиньпин, когда был в Европе, – в Белград и Будапешт.

Борьба идёт за глобальное влияние. Путин хочет договориться с Трампом о правилах нового миропорядка, который придёт на смену ушедшему. Но я думаю, что из этого ничего не получится – либо не будет вообще никаких правил, либо каждый будет действовать по своим правилам, как мы это увидели в отношении Сирии, где Эрдоган действует по своим правилам, Нетаньяху – по своим, а в результате страна фактически разорвана.

Для Украины всё это будет чревато тем же – опасаюсь, что мы окажемся в положении Сирии, что наша страна тоже будет разорвана. По моим прогнозам, Донбасс будет потерян, значительная часть Запорожской и Херсонской областей утрачены тоже, и в ближайшие годы под контроль Украины эти территории не вернутся. А это и значит, что страна будет разорвана. Дай Бог, чтобы мы не потеряли ещё больше.

Андрей Золотарёв, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарёв Андрей Владимирович Золотарёв (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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