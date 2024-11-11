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О Трампе и его политике

Юрий Богданов
11 ноября 2024, 19:10
121
Трамп может быть резкий и радикальный как молния, но никто не отменял ни инертность политики, ни инертность бюрократии, ни текучесть процессов.
О Трампе и его политике
О Трампе и его политике / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

На всякий случай. Утверждение результатов выборов Конгрессом состоится в начале января. То есть до того дня он даже не считается утвержденным избранным президентом. Инаугурация Трампа 20 января. До этого он не является президентом.

Поэтому можно обсуждать идеи его команды, таинственные инсайды и вот это все. Но реально он ничего не сможет сделать - ни хорошего, ни плохого - до января месяца.

Поэтому как-то все эти сливы о Крыме и все остальное надо воспринимать спокойно. Иронично, критически, но спокойно. Просто потому что все происходящее - расстановка фигур, прощупывание позиций, исследование настроений и реакций.

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Трамп может быть резкий и радикальный как молния, но никто не отменял ни инертность политики, ни инертность бюрократии, ни текучесть процессов.

У меня нет никаких оптимистических ожиданий от Донни. Но работать с этим и с ситуацией надо спокойно. И пока, как бы там ни ныли, работа ведется системно. Какими будут результаты - в пределах возможного. Понравятся ли они нам - нет, они будут меньше чем мы хотим. В крайнем случае - будем искать способ зафиксировать убытки и ждать своего шанса.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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