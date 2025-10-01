О Томагавках для Украины: США начали гибридную войну чужими руками

Теоретическое появление томагввков - это не завершение войны, а новый виток эскалации.

Томагавки для Украины. США начали гибридную войну чужими руками.

Главная причина изменения политики США - гибридная война дронов, которую начала Россия в ЕС. США ведут свою гибридную войну, где, страшилки о теоретически возможных томагавках, - асимметричный ответ на дроны над аэропортами в ЕС

1. Изменение позиций Трампа связано с двумя вещами: выходом Путина из продуктивных переговоров и с эскалацией позиций РФ в Европе. США не хотят воевать сами, но они демонстрируют России, что готовы наносить удары чужими руками.

2. Вчерашний удар по Белгороду и временный блэкаут в городе - это, похоже часть этой самой новой фазы гибридной войны чужими руками. Напомню, что накануне, Зеленский заявил, о том, что желание исключить Украину приведет к блэкауту в Москве. Далее идет удар по Белгороду (россияне воют, что иностранным оружием), потом выходит Ди Вэнс и говорит, что Трамп рассматривает возможность передачи томагавков, а потом появляется Кэллог с заявлением, что Трамп разрешил наносить удары в глубину России и там нет неприкосновенных точек.

3. США явно поднимает градус. И в России прекрасно понимают: главные удары будут идти по нефте- и газоперевалочным портам и перекачивающим станциям. Возможностей сделать блэкаут в Москве почти нет, но приостановить экспорт нефти - вполне реально. Теперь россиянам нужно либо дать страшный ответ (что, на самом деле, невозможно) или продолжать надувать щеки и говорить о том, как они на всех фронтах побеждают.

4. Теоретическое появление томагввков - это не завершение войны, а новый виток эскалации. Я понимаю, что сейчас появится вой большого количества людей, которые скажут, о контрародуктивности такого развития событий (выражаюсь мягко). На самом деле, ситуация складывается так, что все другие варианты хуже, ведь Путин, де-факто, вышел из переговорного процесса и в ближайшее время никаких шансов на стабилизацию или мирные переговоры не было и нет.

5. Мы, похоже, входим в период новой серьезной эскалации, которая продлится несколько следующих месяцев. Но, при этом всем, надо помнить: в

- США, как минимум, пока что, продолжают мыслить в категории категории возобновления переговоров с РФ;

- Россия поднимала ставку с главной целью: разорвать ЕС и Украину и заставить ЕС испугаться настолько, чтобы согласиться на все условия по обмену своей безопасности на сдачу Украины и, как минимум, частичной отмене санкций. Наша главная дипломатическая задача - не допустить именно этого сценария.

