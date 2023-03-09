О том, что будет после войны

Кроме того, что само общество будет естественно стараться не вспоминать войну, да и у самих ветеранов будет много других дел.

После войны Украину ожидает работа по социализации ветеранов / 93-я ОМБр Холодный Яр

У нас, как и в любом обществе, ведущем войну и где участвовать в этой войне является социально приемлемым, довольно распространенной позицией является ложное соучастие. Да, я о картинках со свечами "храни боже наших божьих коровок". Да, я о "гордимся нашими военными". Да, я про донаты в 20 гривен не от пенсионерки, которая объективно больше не может. А от людей, которые хотят потом спросить "где новые победы почему нет еще апачей где тысячи танков почему Кремль до сих пор не пылает". Я еще помню 2014 год, когда после акции "5 гривен на армию" люди искренне говорили, что они сдавали по 5 гривен, и не понимают где современное оружие.

В большинстве случаев такая имитация соучастия довольно безопасна, потому что она вообще ни на что не влияет. Потому что ваши свечечки в фб никому не нужны. И никого не задевают. Но иногда эта имитация выливается либо в откровенный вред, либо в формирование совершенно ложных ожиданий от военных во время войны и после войны.

Так вот, условно у некоторых не очень вовлеченных гражданских есть две группы очевидно ложных ожиданий:

видео дня

1. после войны "ребята вернутся и наведут порядок". Модификацией этой концепции является "военным будет благодарно все общество и они будут локомотивом позитивных изменений в Украине".

2. После войны "эти ветераны начнут качать права и вообще у нас будет всем заправлять военщина".

Нет. И нет. В качестве массового явления не будет ни первого, ни второго.

Почему ты об этом так уверенно пишешь?

1. потому что опыт соучастия создания нескольких отделений реабилитации незабываем. Как и опыт общения с пациентами и врачами.

2. неплохо знаю историю.

3. хорошо знаю кризисную психологию.

Я уже много раз писал, что с благодарностью будут проблемы. Не потому что люди плохие. А потому что любой травматический опыт - а война это к черту травматический опыт, даже если ты пытаешься всеми средствами ее игнорировать - люди стараются забыть. Игнорировать. Не замечать.

Да, те, кто вовлечен, те, кто хоронят близких на своеобразном ужасном конвейере, будут помнить до конца жизни все пережитое. Мы с Яровой как-то обсуждали, что нам повезло что первую партию пилюль мы выпили еще после 2014-2015, и поэтому сейчас нам несколько проще чем "неофитам" волонтерства. (Я сейчас исключительно о гражданских). Но даже те, у кого погиб дальний родственник и сосед - будут пытаться вытеснить воспоминания. Это естественно.

А ветераны - они же живые носители этих воспоминаний - их "лучше" будет игнорировать для многих. Нет, так будут делать не все. Но так будет делать очень много людей. Поэтому у всех "партий ветеранов" и движений "ветераны наведут порядок" максимальный срок жизни - год после войны. И даже тогда они не будут очень популярными. Потом у людей будет совсем другой запрос. Единственное исключение, это если какой-то генерал или политик с опытом участия в войне станет очередным "украинским мессией", но это вообще не то же, что "партия военных и волонтеров".

И да, будет много людей, которые будут застенчиво отворачиваться, когда увидят ветерана с раскоординированными движениями и с нарушениями речи. У которого обломком оторвало часть мозга и поэтому он выглядит "как пьяный". Потому что как-то он не так красив, как ребята из парадных картинок. Я уже не говорю об "обычных" приобретенных на войне инвалидностях. Мы еще увидим дофига равнодушия. Естественного. Даже логического. Как его видели ветераны в США, в Европе, в России, у нас. Где угодно. О "психах, которые вопят на улице" или нервно реагируют на фейерверки - помолчу. О нелеченных контузиях и органических расстройствах личности, которые иногда следуют за этим - тоже. Это не очень хорошая тема, не так ли?

Кстати, свойство мозга забывать и игнорировать и на тему "мы никогда не простим русских, сотни лет не простим" даст ответ. Если они перестанут быть угрозой, уже через одно поколение (если не раньше) будет довольно массовое "война была давно" и "дети за родителей не отвечают". Если останутся угрозой - будет несколько иначе. Французы и немцы, британцы и французы и даже сербы и хорваты - вам в помощь.

Кроме того, что само общество будет естественно стараться не вспоминать войну, да и у самих ветеранов будет многоу других дел. И здесь мы о "ветеранах, которые будут качать права". Три слова (точнее четыре). Реабилитация. Социализация. Политическое представительство.

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