О США и Гренландии: что задумал Трамп

Остров уже много лет ведет диалог с Копенгагеном о независимости, а не о переходе под юрисдикцию США.

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Трамп и новые замыслы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, twitter.com/USNATO

Анонсируяназначение своего очередного кореша посолом в Дании, Трамп вспомнил свою идею забрать остров у датчан.

В 2019 году Трамп уже требовал у Дании продать Гренландию, и вот снова.

Тогда датский премьер назвал саму идею "абсурдом", Трамп обиделся и отменил визит в Данию. Ага, все что вы могли подумать об этом - справедливо.

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Сейчас он снова об этом говорит.

Проблема только в том, что сейчас все же не 19 век, Гренландия вполне себе автономный регион, имеет свое самоуправление и ее физически нельзя просто так продать. Даже если бы Дания и Европейский Союз в целом собирались бы отказываться от огромного ресурсного запасника и инструмента контроля над Арктикой.

Остров уже много лет ведет диалог с Копенгагеном о независимости, а не о переходе под юрисдикцию США. Диалог, подобный диалогу Дании с Фарерскими островами, которые с 1948 года имеют широчайшую автономию в составе королевства.

Главная преграда независимости банальна - Гренландия примерно на 95% зависит от дотаций Дании и ЕС. Собственно, последние инвестируют в остров как инструмент влияния в будущем.

Ну конечно, сами по себе подобные заявления - это наркомания в чистом виде. Но куда уж это девать. На следующие 4 года надо снова привыкать.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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