На фоне собственных экономических санкций некоторые польские политики начали говорить о "нехватке благодарности" со стороны украинцев, это уже был перебор.

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О последних скандалах в украинско-польских отношениях / Коллаж Главред, фото pixabay

Польша стала, бесспорно, одним из наших главных союзников в этой войне. Рядом, видимо, с Литвой и Великобританией. И это произошло не от большой любви, а из почти 100% совпадения интересов. И не просто интересов, а потребности выживания для обоих народов.

Судя по кадрам, которые распространяет наш Офис Президента, между Зеленским и Дудой на этом фоне установились очень дружелюбные отношения. И в целом о неблагодарности Украины, кажется, до сих пор речь не шла.

Тем не менее, Польша в определенный момент заблокировала экспорт украинского зерна через свою территорию. Вряд ли этот шаг можно считать дружественным, особенно, в той экономической ситуации, в которой оказалась Украина. Прямо говоря, это - акт экономической войны. Причем, односторонний, потому что Украина, разумеется, зеркальными мерами ответить не может.

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Но какой-то резкой реакции официального Киева на этот счет я не помню. Польша действует исключительно в собственных национальных интересах, и ничего нам не должна. Таким было общее восприятие ситуации украинской стороной.

Но когда на фоне собственных экономических санкций некоторые польские политики начали говорить о "нехватке благодарности" со стороны украинцев, то это уже был явный перебор.

Украинская сторона имела все основания обидеться. Но вызов посла - это была явно неадекватная реакция, которая перевела обычную ссору в публичном пространстве в плоскость межгосударственной политики. То есть, кризис отношений - это уже наша вина.

В общем, наша внешняя политика явно страдает от импульсивности и непрофессионализма. Обещание "благодарить каждое утро" Великобритании, высылка грузинского посла, вызов польского посла - это поведение обиженного ребенка, а не государственного руководства.

С этим надо что-то делать. Во время войны нам это, возможно, и прощают, но уважения со стороны партнеров нам это точно не добавляет.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, поэт. Доктор политических наук (2007 г.), кандидат философских наук (1996 г.), председатель Научного общества "Гуманитарная коллегия" (с 1997 г.), член научно-экспертной коллегии при Кабинете министров Украины (с 2008 г.), пишет Википедия.

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