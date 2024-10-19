О МСЭК, государственных монополиях и ветеранах

С МСЭК все понятно. Структура требует переписывания протоколов, срезания функционала и полномочий.

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Руководитель Хмельницкой МСЭК Крупа/ Коллаж: Главред, фото: km-oblrada.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua

Сначала поймали главу Хмельницкого МСЭК, потом выяснилось что она обеспечила инвалидность кадрам областной прокуратуры (и я думаю, что не только прокуратуры). А потом ты читаешь доклад по ветеранской политике, а там о том как вернуть ветеранов к мирной жизни, как трудоустроить, как удержать в стране и вот это все.

Говорят о ветеранском бизнесе, о социальной защите (на которую не то чтобы было много денег), о трудоустройстве. Но как-то опускается (пока) тема "кол ада", которыми будет ходить средний демобилизованный ветеран, если не реформировать долбаный МСЭК. А ты понимаешь, что с МСЭК значительная часть ветеранов будет иметь дело гарантированно. Но на этом же вызовы не закончатся. Потому что будут проблемы с бизнесом и трудоустройством, если не позакрывать синекуры и государственные монополии для "своих".

Потому что есть одна неприятная правда. Оно психологически детерминировано, но так будет: "после войны" и дальше саму войну попытаются меньше вспоминать, на вовлеченных обращать меньше внимания и государственная политика (и политика вообще) будет тему "забывать". Просто чтобы не давить на коллективную травму, которая и так будет болеть.

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Поэтому общество и те, кому сейчас повезло иметь возможность работать в тылу должны уже помогать тем, кто возвращается и готовить инфраструктуру для тех, кто рано или поздно вернется. И создавать инфраструктуру под социализацию, чтобы они возвращались не в бюрократический ад. А в инфраструктуру и страну, где они могут жить и работать.

С МСЭК все понятно. Структура требует переписывания протоколов, срезания функционала и полномочий, разрыва коррупционного треугольника с соцслужбами и госорганами. Ветераны заслуживают реальной помощи для реинтеграции в общество, а не встречи с этим одороблом.

С трудоустройством все то же самое. Мой друг Юрий Гудименко, например, обратил внимание на "полицию охраны" при МВД, которая почему-то до сих пор существует, защищена почти 100% бронней (в то время как частные охранные фирмы - нет) и является клубом для "своих", для приближенных к нацполиции господ. Оно действует как государственная структура, но при этом выполняет коммерческие функции охранной фирмы, на самом деле тратит бюджетные средства на конкуренцию с частным бизнесом. Ее ликвидация после лишения законодательно закрепленных привилегий (например, почему-то ни одна другая даже самая прозрачная охранная структура не имеет права на использование оружия для охраны) создала бы дополнительные 16 тысяч рабочих мест в частном секторе.

Примерно то же самое касается государственных предприятий, которые выполняют в том числе социальную функцию. В отличие от полиции охраны нам не надо ликвидировать Укрпочту, Укрзализныцю или государственные банки (пока их не приватизируют). Но более активно создавать там программы для трудоустройства ветеранов мы можем уже. Сейчас эти программы могут быть ограниченными из-за естественной ограниченности демобилизации. Но именно такие программы могут быть отработаны как пилоты в следующем году и масштабированы во время демобилизации.

О том, как в Украине можно и нужно развивать ветеранский бизнес можете почитать или послушать у Сергея Позняка. Который эту тему активно двигает. В том числе созданием механизмов инвестирования и кредитования. Инфраструктура ветеранского бизнеса это вообще идеальная среда, где ветераны нанимают ветеранов, имеют якорного потребителя (ветераны, их семьи и привлеченные) и делают свой вклад в экономику.

В итоге. Уже сейчас пора, посмотрев на трэш в МСЭК или на отдельные случаи неуважения к участникам войны, создавать адекватную инфраструктуру и закладывать основы адекватной политики. Ликвидировать тупые монополии, место которых может занимать ветеранский бизнес. Создать программы занятости и оттестировать их на небольших количествах людей. Ограничить волю МСЭК и других подобных структур. И работать с общественным уважением и благодарностью. Потому что времени уже нет. Независимо от того, когда закончится война.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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