О Курске и блестящей военной операции

Перенос войны на территорию врага дает весомый рычаг давления на врага.

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Курская область / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот: видео

1. Это не просто блестящая военная операция, но и свидетельство качественного роста организации государственного аппарата. Подготовить и реализовать такую операцию при наличии спутников, БПЛА, разветвленной агентуры в приграничных областях незаметно для врага - это высший пилотаж.

2. "Диванным экспертам", которые танк и войско видели только на картинках, и которым не хватает "официальных комментариев и объяснений от власти цели операции" и "объяснений от военного командования" советую обращаться в "Лигу сексуальных реформ". Там вам все подробно расскажут. Привыкайте, что так часто будет происходить. Внезапность и асимметричность - это залог успеха в любой войне. Тем более против такого мощного врага.

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3. Перенос войны на территорию врага дает весомый рычаг давления на врага, поскольку:

- Разрушается миф о сакральности их власти, а это создает почву для конфликтов внутри их элит и конфликта с народом.

- Конфликт с народом будет нарастать с наступлением холодов, поскольку удары по их инфраструктуре будут только наращиваться. Дестабилизация их энергетики - один из важных ключей к дестабилизации. Здесь отключение Курской АЭС от сети (не вижу необходимости в ее захвате), это первый шаг к очень холодной зиме в их городах. В идеале нам нужно разрушение газораспределительных сетей в их столице уже осенью. Это приведет к социальному взрыву в столице. Что нам и нужно.

- Разрушает мифы о "красных линиях", что позволяет усилить давление на партнеров по увеличению дальности ракет.

- Создает предпосылки оттягивания их сил из Украины.

- Дает возможность выдвигать требования к России по выводу войск со всей территории Украины. Что уже представителями власти уже сделано.

- И многое другое. Что-то получится, а что-то нет. Сценарии могут быть разными.

4. И прекратите как дети кричать, что "запад нам не запрещает это делать". Это инфантильная позиция. Даже если мероприятие будет запрещать публично это делать, надо делать свое. У нас интересы не совпадают. Нам интересен там хаос, а им - нет. Взрослые люди никого не спрашивают, что им делать, а что нет. Тем более, когда речь идет об их выживании.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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