О "контрнаступлении": что на самом деле происходит?

Наши контрнаступательные действия почти один в один повторяют операцию по Херсону.

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Контрнаступательные операции с нашей стороны ведутся ограниченными силами / коллаж: Главред, фото president.gov.ua, Генштаб ВСУ

Все очень озабочены тем, как идет наше контрнаступление. Это порождает лавину публикаций в западной прессе от полного провала до "украинцы-молодцы", и не менее разные оценки внутри. Я решил сделать несколько тезисов, объясняющих, что происходит.

1. Наши контрнаступательные действия почти один в один повторяют операцию по Херсону. Вы уже забыли, как мы прорывались к Херсону в августе прошлого года и остановились на расстоянии 10 км? Как пробовали прорываться, но подрывались на минах, и вражеская арта разбивала нашу технику в степях, где нет места для укрытия? Надо помнить, что Херсон не был освобожден молниеносно, а ему предшествовали длительные затяжные операции.

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2. Началась новая фаза - вынос складов вооружения. Как и в случае с Херсоном - это может сыграть ключевую роль в удержании позиций оккупантами. Но, опять же, сколько это займет времени - неизвестно.

3. Контрнаступательные операции с нашей стороны ведутся ограниченными силами. То есть задействованы отдельные бригады, большинство же ждет основной удар. Это еще одна причина почему все так тянется. Но введение основных сил без подготовки поля боя - сожгло бы их.

4. Мы не имели преимущества при наступательных действиях. Преимущество только в качестве вооружения и мотивации. Но ни в количестве солдат, ни техники преимущества мы не имели. Поэтому ожидать чудес пока не приходится.

5. Прекратите читать российские телеграм-каналы. Да, у нас есть потери, но эти потери не являются заоблачными или аномальными. В первую очередь благодаря качеству техники. Вчера мне сказали, что ни один воин не погиб в турецком Kirpi. Точно так же Брэдли выдержал два удара, разрыв собственного бк, и все выжили. Эта техника спасает жизни.

6. Что будет дальше? Сейчас особых изменений не будет. Идет системное перемалывание российских сил и резервов. Особенно удачно перемалывается российская артиллерия. Аналогично это касается их складов и логистики. Такая ситуация, по моему мнению, еще продлится несколько недель. Тогда возможно произойдет прорыв на одном из направлений, где особенно будут истощены российские войска. Но важным фактором этого всего является западная помощь, которая должна не дать истощиться нам.

Относительно Купянского направления. Ситуация действительно угрожающая. Но к ней готовились. Я думаю, ближайшие дни все стабилизируется.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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