О кадрах и назначениях Трампа: что происходит

Давайте кое-что о кадрах Трампа все же поясню.
В целом, конечно, приятно не ошибаться: я примерно такого парада ебланов специалистов и ожидал. Да лучше бы ошибался. Но. Но не все из этого списка фриков будут утверждены на должностях, которые им сейчас анонсируют.
Кого-то собьют умеренные, на кого-то вытянут еще больше критического компромата (хотя по Гетцу уже нет куда больше) и они сами откажутся. Ну потому что даже Трамп с властными полномочиями президента и властью над партией не может назначить все что хочет.
Но сейчас он заявляет свою переговорную позицию: "Я хочу все, хочу лояльных, а вы выполняйте". Это типичная переговорная позиция, на самом деле. Заявляй максимум - максимум потом отторгнешь. Тем более у него сейчас правда сильная позиция. Особенно в вопросах внутренней политики.
Для нас пока главное счастье (ну такое, очень относительное) в том, что по внешнеполитическому контуру откровенный фрик пока только Тулси Габбард. Она, конечно, наглухо поехавшая. Но и шансы ее потерять еще до января - самые большие.
Поэтому я бы не стал считать этот список окончательными назначениями. Кого-то удастся сбить. Из тех неадекватов, кто таки пролезет, за полгода часть потеряют. Кто будет сильно минусовать рейтинги партии.
Наблюдаем дальше.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред