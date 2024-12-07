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О чем тайно договорились Лукашенко и Путин

Игар Тышкевич
7 декабря 2024, 08:10
1171
Договор о "гарантиях безопасности". Тут важно смотреть что внутри.
Лукашенко, Путин
Лукашенко и Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Договор о "гарантиях безопасности" между РФ и Беларусью. "Единый рынок" электроэнергии, "снятие противоречий" в налоговой и таможенной сферах - общие слова, которые звучали сегодня на встрече Путина и Лукашенко.

В реальности можно констатировать, что тактика "похолодания" перед электоральной компанией 2025 года дала нужный Кремлю эффект. В стремлении провести "безпроблемные выборы" Лукашенко начал сдавать позиции, по которым раньше упирался долго и жёстко.

Москва спешит максимально завязать на себя Минск, понимая, что:

видео дня

1. Усиливающееся влияние Китая на события в Беларуси может привести к постепенному "утеканию" союзника к более мощному партнёру. Тем более, что пример Казахстана, президент которого всё более активно демонстрирует Путину его место перед глазами.

2. После "выборов" Лукашенко вновь может попытаться пойти на контакт со странами ЕС и США. И, учитывая "фактор Трампа", отсуствие единой стратегии на беларуском направлении, может даже быть успешным. Тогда к "китайскому балансиру" добавится "европейский"

3. Но Лукашенко слишком любит власть. Поэтому демонстрация "холодного отношения" к его желанию компенсировать психологическую травму 2020 года может сработать. Главное - не перегнуть палку. Ибо, Лукашенко слишком любит власть.

Таким образом Кремль плавно подвёл окружение Лукашенко к подписанию крайне опасных для Беларуси (как самостоятельного государства) документов.

Судите сами:

Налоги. Экономика РФ имеет сырьевую основу. Беларуси - промышленную. Единые подходы к налогообложению при такой ситуации лишают одного из партнёров шансов на опережающее развитие. То есть оставляют место "экономического придатка", который всегда будет более слаб чем основной партнёр.

Таможня - помним предыдущий пункт, а так же транзитный статус Беларуси. Ну и специфику таможенных льгот для резидентов СЭЗ и Технопарков. Последнее особенно важно, но для Беларуси. Но не для РФ. То есть дальнейшее движение в сторону координации таможенных режимов может привести к деконструкции базы, которая и обеспечивала хоть какое технологическое развитие страны.

Договор о "гарантиях безопасности". Тут важно смотреть что внутри. Путин педалирует тему "Ядерного оружия" и т..н. комплекса "Орешник". Это попытка демонстрации что при любых вариантах развития ситуации в Беларуси, заинтересованные стороны вынуждены будут контактировать с Кремлём. При этом, естественно, что даже если ЯО в Беларуси есть и даже если разрекламированная Путиным ракетам появится в стране, контроль над применением будет в Москве и только в Москве. Почему? А потому что "Лукашенко слишком любит власть".

И это "двойной сигнал". С одной строны попытка демонстрации Пекину, что тот "не успевает" со своим входом в беларуские процессы.

С другой - поднятие ставок перед странами Запада и, в первую очередь, США. Демонстрация готовности расширять потенциальную зону нестабильности, если (и тут вспоминаем недавние заявления Путина и Лаврова) только не будет удовлетворяющего РФ компромисса по Украине.

В остальном стоит подождать появления текста договора (по крайней мере его открытой части) В Минске такие документы традиционно будут "страшной тайной". А вот в Москве опубликуют. И если там есть пункт, аналогичный п.4 из "договора о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР", то Республика Беларусь руками Лукашенко сделала колоссальный скачок к участию в большой войне.

Сам Лукашенко, вполне вероятно, надеется "дождаться выборов" и "отпетлять", как он это много раз уже пытался с разной степенью успешности. Но новый пируэт, учитывая комплекс подписанных договоров, провернуть будет крайне сложно. Если только не появится какая-нибудь внешняя сила, способная "подать руку". Пример Казахстана и Узбекистана оставляет немного места для оптимизма.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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