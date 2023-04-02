О чем свидетельствуют разговоры Орбана о миротворцах

Не упомяну ни одного случая, когда бы введение миротворцев способствовало восстановлению целостности страны. Скорее, наоборот.

Орбан заговорил о миротворцах в Украине / коллаж фото УНИАН

Орбан заявил, что страны ЕС близки к обсуждению направления миротворцев в Украину.

Казалось, простая фраза, но за ней кроется огромная подоплека.

Первое. Миротворцы могли бы остановить боевые действия. Ну как могли – скорее бы они зафиксировали остановку боевых действий, а не остановили их. То есть, обе стороны дают согласие, потому что выдохлись в этой войне, а миротворцы просто фиксируют своим наличием это согласие. Да, есть еще один вариант, когда на миротворцев дает согласие Совет Безопасности ООН, и тогда оно не требует согласия сторон. Но, мы все помним, что в Совете Безопасности ООН сидит Россия, которая имеет право вето. Поэтому вариант только по соглашению сторон.

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Второе. Не упомяну ни одного случая когда бы введение миротворцев способствовало бы восстановлению целостности страны. Скорее, наоборот, они закрепляли то разделение, что складывалось на момент ввода войск. То есть, рф в таком бы случае, продолжает контролировать оккупированные территории Украины и продает это россиянам как победу в войне. Это либо фиксация навсегда такого разделения, либо – возможность передышки и аккумуляции усилий перед следующим наступлением. И да, это снижение рисков до дальнейшей эскалации конфликта, но не гарантия.

Третье. Орбан - это рот Путина. Поэтому скорее всего именно Путину сегодня выгодно введение миротворцев (что говорит о том, что в рф понимают нецелесообразность, или точнее несостоятельность продолжения выигрышной войны и возможность хоть как-то зафиксировать те захваты, которые они уже осуществили). Это уже хорошая весть, потому что если враг хочет перемирия, это говорит о том, что он ослаб и чувствует дальнейшее поражение.

Даст ли Украина согласие на миротворцев - понятно, что сейчас нет. Но если эта фраза открывает т. н. "окно Овертона" (начинает дискуссию о предстоящих действиях) то будем ожидать, что этот вопрос не один раз будет подниматься и обсуждаться в западном обществе – в обществе, которое чем дальше, тем больше будет чувствовать усталость от российско-украинской войны. И возможно со временем, действительно начнет обсуждаться официально. И не исключено, что на Украину может осуществляться давление – в том числе и путем ограничения поставок оружия и финансов на войну. И не исключено, что мы будем вынуждены пойти на такое решение. Но только если мы не одержим победу до сих пор. Поэтому, двигаемся вперед и выгоняем эту оккупационную заразу из нашей страны. Тем более в условиях, когда кремль опосредованно уже начал демонстрировать свою слабость.

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