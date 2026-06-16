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О чем на самом деле договорились США и Иран: Андрусив рассказал о проблеме

Виктор Андрусив
16 июня 2026, 08:03
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Несмотря на сообщения о достижении договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, стороны, по всей видимости, лишь выиграли время для передышки, а ключевые противоречия остаются нерешенными.
Трамп объявил о подписании соглашения с Ираном и открытии Ормузского пролива
Трамп объявил о подписании соглашения с Ираном и открытии Ормузского пролива / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, ua.depositphotos.com

На фоне сообщений о возможных договоренностях между США и Ираном международное сообщество пытается оценить, идет ли речь о реальной деэскалации или лишь о временном затишье. В своей колонке бывший советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив анализирует мотивы сторон, обращает внимание на нерешенные противоречия вокруг иранской ядерной программы и оценивает роль Израиля в дальнейшем развитии событий. Подробнее о перспективах и рисках этих договоренностей — в материале автора.

Похоже, что США и Иран действительно согласовали определенное соглашение. Сейчас в прессе появляется много публикаций, но я отношусь к ним скептически. Более того, я убежден, что окончательный текст еще не утвержден, и пока не появится подписанный документ, все еще будет пересматриваться и корректироваться.

Я не считаю, что речь идет о полноценном соглашении. Скорее о паузе. Обеим сторонам необходимо перевести дух. США и Западу — из-за исчерпания стратегических запасов, которых в некоторых странах осталось лишь на несколько недель. Ирану — из-за того, что блокада угрожала остановкой добычи из-за переполнения хранилищ.

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Фактически стороны договорились прежде всего о паузе на 60 дней. В принципиальных вопросах, в частности относительно ядерной программы, ясности пока нет.

Впрочем, даже эта пауза очень хрупка. Дело в том, что главный виновник этой истории — Нетаньяху — остался вне рамок договоренностей. А это не тот политик, которого можно просто исключить из уравнения. Даже промежуточное соглашение наносит ему серьезный политический удар внутри Израиля, тогда как война давно стала для него инструментом удержания власти.

Я бы даже сказал, что сейчас Нетаньяху представляет для Трампа большую проблему, чем Иран. И пока что я не увидел со стороны американского президента шагов, направленных на решение этой проблемы.

Подводя итог: соглашение с Ираном еще будет претерпевать изменения, и будет немало попыток его сорвать. Однако пауза на 60 дней пока выглядит вполне реальной.

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О личности: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015–2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

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