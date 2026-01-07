О чем договорились в Париже?

Пока Путин не демонстрирует никакого желания идти на переговоры.

Есть две новости: хорошая - ЕС и США на этом этапе готовы играть в общую игру. Плохая - позиция Путина пока неизменна - продолжать войну.

1. Сохранение и финансирование 700-тысячной украинской армии наш главный козырь: Европа не видит своей безопасности от России без нас (если завтра война в Европе, их могут защитить только ВСУ. И этот пункт главный в вопросе безопасности ЕС на весь 2026-28 годы (дальше, возможно, что-то у них и появится).

2. Теперь главный вопрос сможем ли мы выжать максимум из этого, единственного нашего козыря. Максимум - это вступление в ЕС и финансирование (поэтому я и пишу о 2026-28гг, которые являются критическими для Европы). Все остальные вещи, как то британско-французские миротворцы - это антураж.

3. Пока Путин не демонстрирует никакого желания идти на переговоры (об этом я писал вчера, ссылка будет в комментариях). Но после Венесуэлы, мы должны держать кулаки за такую же быструю войну в Иране.

Если США и Израилю удастся, у России возникнут серьезные нефтяные проблемы в перспективе шести-девяти месяцев. И это, в свою очередь, усилит переговорные позиции США против Китая и, возможно, заставит Путина понять "реалии на земле". Но пока это футурология. Поэтому пока Путин будет и дальше тянуть время.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

