О будущей экономической модели президента Трампа или о "трапмономике"

Для Украины пример "трампономики" - это еще один прекрасный урок: делайте не то, что вам советуют успешные страны.

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Дональд Трамп и Джо Байден / УНИАН, Офис президента Украины

Эта модель имеет все шансы повторить успех блестящей истории "рейганомики", хоть и не в таком масштабе.

Данная модель базируется на "миксовой" системе экономических стимулов, а именно:

налоговый маневр, при котором будет существенно сокращен корпоративный налог. Снижение налогов для предприятий и домохозяйств;

лайт-налоговая амнистия - компании, возвратившие свои капиталы, будут "прощены", заплатив фиксированный, единоразовый налог;

использование бюджетов федеральных штатов для стимулирования внутреннего потребления и роста производства - покупка за бюджетные средства американских товаров;

таможенный маневр - давление на торговых партнеров с целью снизить таможенные пошлины на американские товары и введение новых пошлин на импорт с целью защиты внутреннего рынка;

снижение и упрощение налогообложения богатой части общества взамен на отказ от налоговой оптимизации;

с одной стороны - сокращение социальных проектов демократов, а с другой - отмена налогообложения для части общества, получающего минимальных доход;

максимальная дерегуляция и введение моратория на принятие новых административных ограничений;

реформа энергетического сектора для обеспечения экономики относительно дешевой электроэнергией и прочими энергоресурсами, в том числе нефтью и природным газом;

стимулирование внутреннего потребления через рост доходов домохозяйств;

Назвать Трампа социалистом или матерым дирижистом, учитывая перечисленное выше, никак нельзя.

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Вместе с кластерным миром, приходит новая "лоскутная" или "миксовая" система экономической политики, которая может одновременно включать в себя как норму относительно отмены социальных плюшек, так и позиции по снижению общего уровня налогообложения домохозяйств, выведения из-под налогов семей, живущих на минималке, применение стимулов для роста доходов домохозяйств с детьми.

При этом снижение корпоративного налога сопровождается резким ростом фискальной дисциплины и методами борьбы с налоговой оптимизацией по принципу: "плати меньше, но плати все, что должен".

Для Украины пример "трампономики" - это еще один прекрасный урок: делайте не то, что вам советуют успешные страны, а то, что они делали для того, чтобы стать успешными.

От себя добавлю: или то, что они собираются делать, чтобы восстановить слегка пошатнувшееся величие.

Ну а пока в США сейчас есть две экономические парадигмы: "трампономика", направленная на рост реального сектора и возможностей бизнеса заработать с одновременным сокращением дефицита и уровня госдолга (для этого нужны минимальные ставки по кредитам).

И "байденоммка" или новый социализм демократов в виде роста бюджетного дефицита и уровня государственного долга с акцентом на финансовую систему.

А для этого необходимо ставки, наоборот, удерживать на относительно высоком уровне, особенно по государственным облигациям, чтобы инвесторы продолжали активно их покупать.

В 2024-м году, кстати, возможно новое количественное расширение, то есть дополнительное увеличение ликвидности за счет ФРС при относительно высоких ставках.

Подобное уже было в конце 70-х - начале 80-х во времена Волкера, который тогда руководил ФРС.

Расширение необходимо для избежания шока ликвидности, хоть инфляция еще и не побеждена.

А шок ликвидности доллара важен и для развивающихся стран.

Как говорил один аналитик в США - нынешние валютные долги развивающихся стран есть функция от глобальной ликвидности доллара.

То есть с точки зрения экономических интересов, пока не возвращена основная сумма валютного долга, развивающимся странам нужно буквально "молиться" на возвращение низких ставок в США.

Правление демократов стало для развивающихся экономик серьезным финансовым шоком, особенно в контексте рефинансирования своих долгов....

И завершая исторические аллюзии.

Трамп, если вернется на пост президента, вполне может повторить путь Рузвельта (тут, правда, речь идет не о выходе из рецессии, а о избежании глубокой рецессии в будущем).

В таком случае, Байден вполне будет похож на Гувера.

Парадокс заключается в том, что Рузвельт был демократом, а Гувер - республиканцем.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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