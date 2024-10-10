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О Байдене, урагане и Рамштайн

Юрий Богданов
10 октября 2024, 08:10
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В США президент - глава исполнительной власти в целом.
Байден, Украина и флаги НАТО
Байден / Колаж: Главред, фото: President Joe Biden, УНИАН

Отказ Байдена от поездки в Германию и Анголу из-за урагана - это не про отговорки. И то, что некоторые в Украине это политизируют нашим контекстом или нашими эмоциями - это исключительно проблемы этих людей и их аудитории.

Байден отменил визиты именно из-за урагана, потому что выборы. Потому что это - тот самый черный лебедь, который может качнуть судьбу голосования в ту или иную сторону. И Байден с командой сделают все, чтобы в их. В США, напомню, президент отвечает не только за внешнюю политику. В США президент - глава исполнительной власти в целом.

Украиноцентризм и европоцентризм у нас ведут к игнорированию второго визита. В Анголу. А он для глобальной политики США сопоставим с первым, потому что Африка важна для США и сама по себе, и в контексте борьбы с Китаем. В эту африканскую страну Байден ехал, потому что перетянуть Анголу в лагерь "друзей демократии" - это очень усилить позиции США в Южной Африке.

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Ангола имеет стратегическое значение в регионе, огромные залежи нефти и долги перед КНР. Но хочет как-то вырватся из китайских объятий. И для того планируется реализовать грандиозный логистический проект железной дороги из Замбии до ангольского атлантического побережья при участии США, который является ответом на аналогичный китайский проект на восточном побережье (Замбия - Танзания - Кения). Но это подождет, потому что выборы гораздо важнее.

Если Рамштайн или визит в Анголу будет перенесен на два дня или хоть на две недели - глобально не изменится ничего. Ведь пока единственным источником быстрых глобальных изменений могут оказаться только выборы в США. Поэтому каких-то резких и исторических решений до дня голосования ждать все равно не стоит.

А вот если демократы из-за "недостаточного внимания к проблемам Соединенных Штатов" на фоне крупнейшего за 100 лет урагана проиграют выборы - опции быстрых исторических решений могут немного измениться. Далеко не факт, что в лучшую для нас сторону.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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