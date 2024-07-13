О Байдене, его оговорках и почему это катастрофа для его кампании

Каждая его следующая оговорка или неуклюжее действие будет капать на confirmation bias.

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Байден и выборы в США / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Поговорю немножко на коммуникационном и политтехнологическом. Вчера Байден оговорился на полях саммита НАТО, представив Зеленского как Путина. И в тот же вечер назвал Камалу Харрис Дональдом Трампом. Что спровоцировало волну очередных возмущений и в демократической партии, и у независимых наблюдателей, а также предоставило дополнительный материал для мемов и подколок со стороны сторонников Трампа.

Сразу скажу. Все делают оговорки и политики тоже имеют право на них. Мемными в этом плане давно стали Джордж Буш-младший у них и Виталий Кличко у нас. А отдельные случаи случаются у всех. Абсолютно у всех.

Но в случае с Байденом против него работают возраст, старания оппонентов и мышление избирателей как людей. Потому что устаревшим для этой работы его считают даже значительная часть сторонников.

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Каждая его следующая оговорка или неуклюжее действие будет капать на confirmation bias. То есть на когнитивное искажение, когда человек ищет и интерпретирует информацию, которая бы доказывала его точку зрения. Точку зрения, которой он уже придерживается или к которой склонен.

Чем сильнее укоренено мнение у человека и чем больше эмоциональное значение вопрос для человека имеет, тем больше он склонен искать подтверждение собственной позиции. Это когнитивное искажение - одно из базовых, с которым работает политическая пропаганда. Когда хочет продать положительную или отрицательную программу, подчеркнуть положительную или отрицательную черту кандидата. В случае со старостью Байдена штаб Трампа легко будет работать и на собственную, и на чужую аудиторию. Просто каждым малейшим факапом подчеркивая свою позицию.

И поэтому сейчас Байден и его штаб попали в ловушку, из которой нет выхода. Если президент продолжит выступать публично, таких кейсов будет все больше. Подкрепляя и скепсис политиков - демократов, и радость оппонентов, и разочарование его потенциальных избирателей. Если он исчезнет из публичного пространства - это будет вообще приговор, потому что укоренит мнение, что президент окончательно потерял дееспособность.

Лучшим ответом на такие укоренившиеся убеждения публики и на склонность подтверждать их является старая-добрая работа с возражениями.

Но Байден, скорее всего, не может системно делать ничего из того, что бы подтвердило его дееспособность и витальность. (Витальность - общий уровень внутренней жизненной энергии человека, который способствует сохранению способности к активному действию, самореализации, стрессоустойчивости). Витальность, в общем, очень важный фактор для американского избирателя как гарантия дееспособности лидера. Например, одним из факторов, который 2016 склонил предпочтение в сторону Трампа, считается случай, когда Хилари Клинтон потеряла сознание на одном из мероприятий. И вообще во время кампании выглядела хило.

То есть, если Байден все же останется в гонке, доступным инструментом остается только минимизация последующих факапов. Но это пассивная и слабая позиция. Также есть работа с тем, что Трамп тоже не очень адекватный и не сильно опережает Байдена в вопросе молодости. Это правда, неадекватных заявлений у него хватает. Но Трамп при этом выглядит намного живее.

Лучше ли будет, если Байден снимется? Возможно. Но это все еще должно быть исключительно его решением. Если да, то чем раньше это произойдет, тем больше у демократов шансов продвинуть нового кандидата.

Но сейчас Байден и его окружение, по моему мнению, банально крадут время у собственной партии и США как страны в целом. И будут цепляться за собственную номинацию до последнего. Почему? Это уже надо делать отдельный анализ психологии и внутренней кухни его кампании, для него у меня недостаточно данных.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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