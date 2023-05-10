Нытьё Пригожина следует делить на двое, а то и множить на ноль

К очередной фетиш-дате российское командование не только не смогло решить вопрос с Бахмутом, но и потеряли ряд позиций.

https://opinions.glavred.info/nyte-prigozhina-sleduet-delit-na-dvoe-a-to-i-mnozhit-na-nol-10469077.html Ссылка скопирована

Бойцы ВСУ в Бахмуте / 93-я ОМБр Холодный Яр

У пригожина случился очередной приступ обвинений РОВ в том, что регуляры оставили свои позиции, что дало возможность продвинуться СОУ. Непонятно, с чего эти истерики, ведь он и так планировал 10 мая бежать из города. Но всё же...

Успехи у СОУ и вправду есть, но это результат системных контратак, как в самом городе, так и за его пределами. В остальном же, регуляры сейчас осуществляют перегруппировку, концентрируя основные свои силы в южном секторе. Очевидно, что для них поставлена задача перерезать 0504 любой ценой.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит". видео дня

Поэтому, нытьё пригожина, как всегда, следует делить на двое, а то и множить на ноль вовсе.

В остальном же, несмотря на остервенелые постоянные штурмы, волна за волной, СОУ удаётся стабильно держать оборону в западном секторе города.

С севера основной линией боестолкновений продолжает оставаться ул. Александра Морозова. Как и во многих других случаях, одни те же позиции там постоянно переходят из рук в руки. По улицам Обороны, Леваневского и переулку Зои Космодемьянской врага несколько отбросили от Освободителей Донбасса.

Продолжается безуспешное давление на перекрёсток Чайковского и Освободителей Донбасса, а так же Юбилейная-Чайковского. СОУ продолжают сохранять контроль над своими позициями и как я написал выше, регулярно контратакуют.

Сохраняется контроль по Чайковского-Освободители Донбасса.

9 мая прошло. К очередной фетиш-дате российское командование не только не смогло решить вопрос с Бахмутом, но и потеряли ряд позиций. Очень плохой символизм для РОВ, который в ближайшее время может стать закономерностью.

Источник