УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Нужны срочные радикальные меры: мы стали аутсайдерами в войне технологий

Юрий Касьянов
12 марта 2024, 09:38
Империя вкладывает огромные деньги в новое оружие, в разработки, дает деньги производителям на расширение производственной базы, заключает контракты на производство на год, на два, на три вперед.
Нужны срочные радикальные меры: мы стали аутсайдерами в войне технологий
Россия имеет технологическое преимущество / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

С весны прошлого года мы стали аутсайдерами в войне технологий. Если сначала у нас не хватало (как и сейчас не хватает) традиционных вооружений, боеприпасов, зато были массово мавики, дроны для сбросов, фпв-дроны, а "ч*обики блины с лопаты ели", то теперь мы потеряли инициативу.

Противник применяет шахеды, ланцеты, КАБы, фпв-дроны с тепличками, фпв-дроны с автонаведением, фпв-дроны с управлением по оптоволокну; дроны врага непрерывно мониторят наши тылы, радиотехническая (РТР) разведка пеленгует наши "Патриоты"; враг научился оперативно реагировать на ситуацию, создав РОК - "разведывательно-огневой контур", когда по данным агентурной или технической (РТР) разведки в район нахождения цели (нашей цели) вылетает дрон (несколько дронов), которые дообнаруживают цели (наш "Патриот", например), и по нему немедленно наносят удар, и всю эту войну снимают в прямом эфире...

видео дня

Империя вкладывает огромные деньги в новое оружие, в разработки, дает деньги производителям на расширение производственной базы, заключает контракты на производство на год, на два, на три вперед.

У нас ничего этого нет. Счастливы те, кто законтрактовался хотя бы на месяц. Высокие технологии заменяются громким пиаром и бесконечными журналами учета журналов, засорившими армию во время войны.

За три-четыре месяца мы рискуем окончательно утратить способность сопротивляться чем-либо еще, кроме стрелкового оружия. Превратимся в отчаянных людей, на которых ведут охоту машины из фильма "Терминатор".

Надо немедленно принимать радикальные меры. Дилетанты и мародеры от технологий должны уступить место профессионалам и патриотам.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине
Реклама

Главное за день

Детали удара по командному пункту РФ: на юге подбит танкер "Механик Погодин"

Детали удара по командному пункту РФ: на юге подбит танкер "Механик Погодин"

10:51 Украина
Зашли на территорию России с нескольких направлений: в ВСУ оценили ход боев в РФ

Зашли на территорию России с нескольких направлений: в ВСУ оценили ход боев в РФ

10:36 Украина
Дроны на Москву и еще восемь областей: в РФ мощные прилеты после ночной атаки

Дроны на Москву и еще восемь областей: в РФ мощные прилеты после ночной атаки

09:51 Мир
Все главные новости

Популярное

ВСУ ударили по кораблю россиян: на связь не выходит российский генерал 6620

ВСУ ударили по кораблю россиян: на связь не выходит российский генерал

ВСУ отбросили оккупантов на востоке: пошли вперед и захватили вражеские позиции 4901

ВСУ отбросили оккупантов на востоке: пошли вперед и захватили вражеские позиции

Папа Римский Франциск поставил скандальное условие для приезда в Киев 3796

Папа Римский Франциск поставил скандальное условие для приезда в Киев

Путинистка Лолита теперь поет за еду в РФ: появились детали 2747

Путинистка Лолита теперь поет за еду в РФ: появились детали

Последние новости

11:15

Не виноватая я: Кристина Соловий попала в новый скандал

11:12

"Белый флаг для Украины": Ватикан оправдался за скандальные слова Папы Римского

11:03

В Disney объяснили, почему вырезали из видео "Оскара" победу "20 дней в Мариуполе"

11:02

Почему нельзя держать растения на подоконнике: эксперты назвали типичные ошибки

10:51

Лишь люди со "зрением ястреба" найдут бурундука за 10 секунд: загадка на внимательность

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:51

Детали удара по командному пункту РФ: на юге подбит танкер "Механик Погодин"

10:44

Китайский гороскоп на 13 марта: Собаке - обида близких, Петуху - успех на работе

10:36

Зашли на территорию России с нескольких направлений: в ВСУ оценили ход боев в РФ

10:20

Подставили обложку: новое фото Кейт Миддлтон уличили в фотошопе

Реклама
10:14

Надя Дорофеева показала нежные обьятия с сыном Кацурина

10:09

РФ потеряла в Украине 300 тысяч военных, но время играет на руку Путину - разведка США

09:51

Дроны на Москву и еще восемь областей: в РФ мощные прилеты после ночной атакиВидео

09:38

Нужны срочные радикальные меры: мы стали аутсайдерами в войне технологиймнение

09:35

Прорыв российскими добровольцами границы РФ: в ГУР раскрыли детали

09:11

Оккупанты сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в КупянскеФото

09:02

ВСУ смогли продвинуться на одном из направлений фронта - карта ISW

09:00

Россияне бьют КАБами, потому что у них есть окно возможностей в несколько месяцев до появления F-16 - КузанЭксклюзив

08:39

Гороскоп на завтра 13 марта 2024: Овнов ждут перемены, Львов подведет желудок

08:30

"Это неоправданно": Шольц заявил, что не согласится передать Taurus Украине

08:22

"Захватили село": РДК и Свобода России начали операцию в нескольких областях РФВидео

Реклама
07:06

В шести регионах РФ прогремели взрывы, вспыхнули пожары: что известноВидео

06:29

Трамп кое-что не договаривает относительно Путинамнение

05:30

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти домик

05:15

Мог быть кто-то "важный": СМИ раскрыли детали удара ВСУ по кораблю РФ на юге

04:40

США и Китай не дадут России развалиться: эксперт сказал, в чем их заинтересованность

04:05

Как правильно посадить картофель: раскрыт простой секрет невероятного урожаяВидео

03:33

Даже одноразовый: как заточить станок для бритья

03:15

Папа Римский Франциск поставил скандальное условие для приезда в Киев

03:00

"Уже забыл бывшую": Михаил Дианов признался о разводе с женой

02:40

Евровидение-2024: организаторы объявили о кардинальных переменах в правилах

02:30

США могут выделить Украине почти полмиллиарда долларов на 2025 год - Белый дом

02:19

Что носить весной 2024: Андре Тан назвал самые модные вещи

01:34

Как вырастить имбирь из магазинного корня: ароматный урожай гарантирован

01:00

На серьезные отношения они не согласны: три самых свободолюбивых знака

11 марта, понедельник
23:54

"Будет много Авдеевок в 2024 году": директор ЦРУ жестко обратился к США

23:19

Зачем носят красную нить на руке: не всем известно истинное значение

22:43

ВСУ ударили по кораблю россиян: на связь не выходит российский генералВидео

22:24

Зеленский жестко "проехался" по Путину после покушения в Одессе

22:03

"Это была подготовка": Буданов заинтриговал заявлением о "серьезной операции в Крыму"Видео

21:55

Китай может начать шантажировать США и увеличить помощь РФ - Жданов

Реклама
21:45

Скандал на Оскаре: из международной телеверсии "вырезали" победу Украины

21:44

Зеленский дал осторожную оценку ситуации на фронте

21:33

"Не останется и следа": как удалить липкую наклейку с новой посуды

21:30

К чаю самое то: шикарный рецепт бабушкиных хрустиков на водке

20:49

Украине грозит "израильский вариант" войны: Жданов оценил риски и последствия

19:53

Лунный календарь на 12 марта: какие дела лучше отложить в этот день

19:39

Макрон отложил визит в Украину: СМИ узнали главный мотив лидера Франции

19:32

Бешеный ветер и дождь со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение

19:26

Китай выдвинул инициативу о ядерном оружии: у Лаврова сделали заявление

19:24

Папа всегда был пророссийским левакоммнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять