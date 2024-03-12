Нужны срочные радикальные меры: мы стали аутсайдерами в войне технологий

С весны прошлого года мы стали аутсайдерами в войне технологий. Если сначала у нас не хватало (как и сейчас не хватает) традиционных вооружений, боеприпасов, зато были массово мавики, дроны для сбросов, фпв-дроны, а "ч*обики блины с лопаты ели", то теперь мы потеряли инициативу.
Противник применяет шахеды, ланцеты, КАБы, фпв-дроны с тепличками, фпв-дроны с автонаведением, фпв-дроны с управлением по оптоволокну; дроны врага непрерывно мониторят наши тылы, радиотехническая (РТР) разведка пеленгует наши "Патриоты"; враг научился оперативно реагировать на ситуацию, создав РОК - "разведывательно-огневой контур", когда по данным агентурной или технической (РТР) разведки в район нахождения цели (нашей цели) вылетает дрон (несколько дронов), которые дообнаруживают цели (наш "Патриот", например), и по нему немедленно наносят удар, и всю эту войну снимают в прямом эфире...
Империя вкладывает огромные деньги в новое оружие, в разработки, дает деньги производителям на расширение производственной базы, заключает контракты на производство на год, на два, на три вперед.
У нас ничего этого нет. Счастливы те, кто законтрактовался хотя бы на месяц. Высокие технологии заменяются громким пиаром и бесконечными журналами учета журналов, засорившими армию во время войны.
За три-четыре месяца мы рискуем окончательно утратить способность сопротивляться чем-либо еще, кроме стрелкового оружия. Превратимся в отчаянных людей, на которых ведут охоту машины из фильма "Терминатор".
Надо немедленно принимать радикальные меры. Дилетанты и мародеры от технологий должны уступить место профессионалам и патриотам.
Кто такой Юрий Касьянов
Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".
Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.
На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.