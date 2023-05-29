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Нужно ли Украине брать Белгород и Воронеж?

Евгений Дикий
29 мая 2023, 06:21
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Сугубо с военной точки зрения, для нас было бы очень логичным пройти через Белгородщину и выйти в тылы россиян на Луганщине – тогда там бы посыпалось все.
Нужно ли Украине брать Белгород и Воронеж?
Для ВСУ было бы очень логичным пройти через Белгородщину и выйти в тылы россиян на Луганщине / коллаж: Главред, фото: скриншот, DeepState

"Белгород-няш" и "Воронеж-няш" нам однозначно не нужны. Но это не значит, что туда не надо заходить. Просто не нужно уподобляться россиянам: если ты куда-то зашел, если куда-то "ступил сапог солдата", необязательно оставаться там надолго, оседать на годы, а, тем более, интегрировать эти земли в состав своей территории.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

А вот удобные пути сообщения бывают через разные территории. С 2014 года убежден, что, если бы мы тогда не постеснялись несколько часов пройти через Белгородщину, то судьба "ЛНР" могла бы сложиться совсем иначе.

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Сейчас ситуация та же. С военной точки зрения, нам невыгодно дальше биться о линию обороны, которую россияне выстроили от Сватово до Кременной. Линия Сватово-Кременная, которую мы не можем взять с октября прошлого года и которую все время штурмуем, может быть просто обойдена. Как в свое время немцы на стали штурмовать хорошо укрепленную французами Линию Мажино, а просто взяли и прошли сбоку. Так вот для нас это "сбоку" лежит именно через российскую территорию. С военной точки зрения, для нас было бы очень логичным пройти через Белгородщину и выйти в тылы россиян на Луганщине – тогда там бы посыпалось все.

А вот будет ли это сделано, я не знаю, потому что ответ лежит не в военной плоскости. Я полагаю, что то, что очевидно мне, рядовому пехотинцу, замечательно очевидно и Залужно.

А вот чего мы не знаем, так это то, насколько жесткими являются запреты наших союзников по поводу любого захода на российскую территорию. У меня теплится надежда, что в момент, когда все начнется, нам просто будет плевать на то, что по этому поводу думают Байден и Салливан, и наши военные решат действовать так, как целесообразно с военной точки зрения. Мы просто потом скажем: "Ой, извините, упс, так уж получилось".

Впрочем, не знаю, будут ли настолько следить за нашими руками, что последуют жесткие сигналы о прекращении военной помощи, если мы пройдем хотя бы метр по вражеской территории. Это совершенно несправедливо, это полный бред, с точки зрения военной стратегии. Но опять-таки, к большому сожалению, поскольку мы не готовились, мы вынуждены считаться, в частности, с глупыми страхами наших союзников (в данном случае мы говорим именно об этом).

У Байдена и его окружения есть совершенно глупый и иррациональный страх, так называемой, эскалации. Поэтому дадут ли нам пройти через территорию Рашки, пока мне не известно.

Евгений Дикий, специально для Главреда

Евгений Дикий
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