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Нужен профилактический прилет по НПЗ Беларуси

Тарас Загородний
11 апреля 2024, 08:51
Нет топлива - нет нападения на Литву и Польшу, как угрожал Лукашенко.
Нужен профилактический прилет по НПЗ Беларуси
Украина успешно уничтожает российские НПЗ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Рубрика "Мне нравицца как оно горит. Как люди суетятся. Пожарки приезжают"

Судя по истерикам, которые катают в Вашингтоне (вчера уже глава Пентагона начал рассказывать украинцам куда бить и что не надо "нарушать балансы на энергетическом рынке мира") относительно ударов по НПЗ и нефтепроводам, Украина вплотную приблизилась к точке бифуркации в нефтегазовом секторе у соседа.

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Что делать? Продолжать делать, что делали. А то интересная логика "вы не бейте по их нефтегазовому сектору, чтобы у нас цены на бензин не выросли, чтобы у нас выборы нормально прошли" под блевотную трескотню про "демократию и ценности".

А в чем наш интерес? Чтобы снова переизбрался Байден и еще четыре года компашка Селивана-Бьорнса нам мозг компостировала и заставляла украинцев воевать против КАБов голыми руками? Вам нужны выборы? Так давайте оружие. В 73 году Израилю выделили помощь в течение 9 часов. Без всяких Конгрессов. Просто приказом Никсона. Так, шевелитесь.

Думаю, что нужен профилактический прилет по НПЗ Беларуси, чтобы обеспечить спокойствие на наших северных границах. Причем под соусом защиты восточных флангов НАТО и "продвижению демократии". Что в принципе правда. Нет топлива - нет нападения на Литву и Польшу, как угрожал Лукашенко.

Затем, после получения F-16, провести операцию в Приднестровье без каких-либо запросов со стороны Молдовы. Забрать оружие как трофей, которое там еще есть, и отдать законному правительству Молдовы управление их территорией. Будут ли протесты со стороны Молдовы? Ну, может быть. Пару месяцев. Но мы им отдаем энергетику в их руки (Молдова вынуждена закупать элетроэнергию в Приднестровье, потому что своих мощностей почти нет) и перекрываем еще один сепаратистский анклав в виде "гагаузской автономии", что позволит Молдове взять под контроль и этот регион наконец.

Так мы резко улучшаем свое стратегическое положение. Теперь не будет угрозы с Юга и Севера, что позволит сконцентрировать ресурс там где он нужен.

Думаю время прощупать компрессоры на нефтепроводах в Новороссийск и портов на Балтике. Это реальные санкции против них.

Также, думаю, что время прощупать газопроводы, ведущие в сторону Китая, если есть возможность. А то Китай и Россия наклонили Казахстан, чтобы он предоставлял транзит российского газа в Китай.

Китай нашего разрешения спрашивал на пользование газом из России? Пусть в Пекине тоже немного попотеют. А то все как-то хорошо устроились на костях украинцев.

С разбитой системой нефте и газопроводов как-то не так весело сами знаете кому воевать против нас. И это реальный шаг к распаду сами понимаете кого. Потому что начинается распад экономической системы.

Относительно опасений "поссориться с Западом". В самих США я вижу кучу людей, которые видят этот маразм, который продуцирует часть администрации Байдена. Эти силы должны победить. А мы должны все сделать, чтобы они победили.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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